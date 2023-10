Przemysł energochłonny otrzyma miliardy złotych. KE wydała zgodę

Jeden rozmiar bagażu podręcznego i brak ukrytych opłat. PE bierze się za linie lotnicze Jeśli kiedykolwiek lecieliście samolotem, to mogła przydarzyć wam się sytuacja, kiedy to podczas wpuszczania pasażerów na pokład ktoś został zatrzymany przed wejściem z powodu zbyt dużego rozmiaru bagażu podręcznego. W takim wypadku pasażer był zobligowany do zapłacenia całkiem wysokiej kary. Niebawem może się to skończyć.