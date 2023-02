Przelotne umocnienie złotego. Kurs euro wciąż wysoko

Poniedziałkowe umocnieni polskiej waluty nie okazało się zbyt trwałe. Wtorkowy poranek przyniósł wzrost kursu euro w pobliże 4,75 zł.

fot. Deacons docs / / Shutterstock

We wtorek o 9:25 kurs euro kształtował się na poziomie 4,7486 zł i był o ponad grosz wyższy niż w poniedziałek wieczorem. Dzień wcześniej doszło do raczej nieoczekiwanego i aż 4-groszowego spadku kursu EUR/PLN, które nastąpiło na przekór słabym danym napływających z polskiej gospodarki.

Nie zmienia to faktu, że polska waluta pozostaje niezmiernie słaba jak na historyczne standardy. Przed marcem’22 kurs euro przekraczał poziom 4,75 zł tylko wiosną 2004 i w lutym 2009 roku. Natomiast od marca ’20 kurs EUR/PLN porusza się w trendzie wzrostowym – coraz wyższym szczytom towarzysza coraz wyżej położone dołki.

Pod nieobecność Amerykanów sytuacja na parze euro-dolar utrzymała się bez większych zmian. Dziś inwestorzy zza Atlantyku wracają do gry przy kursie EUR/USD na poziomie ok. 1,0680. Takie notowania „Edka” w Polsce we wtorek rano przekładały się na dolara po 4,4460 zł, a więc o ponad grosz droższego niż dzień wcześniej.

O mniej niż grosz w górę szły notowania franka szwajcarskiego, o poranku wycenianego na 4,8085 zł. Helwecka waluta od kilku miesięcy wyceniana jest bez większych zmian względem euro, co w relacji do złotego przekłada się na korytarz w przedziale 4,65-4,85 zł.

Funt brytyjski kosztował 4,3463 zł i był o prawie dwa grosze droższy niż w poniedziałek wieczorem. Od listopada kurs funta porusza się w przedziale 5,20-5,50 zł i jako jedyna z głównych walut wymienialnych względem złotego wyceniana jest obecnie znacznie niżej niż rok temu.

KK