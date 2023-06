Przełomowa decyzja w USA. Sąd Najwyższy zakazał stosowania kryteriów rasowych w rekrutacji na studia

Decyzja Sądu Najwyższego, która zakazała uwzględniania rasy jako kryterium w rekrutacji na studia, cofnęła dekady postępu - powiedział prezydent USA Joe Biden. Dodał, że jest to już kolejna decyzja sądu na przekór ugruntowanym precedensom. "To nie jest normalny sąd" - stwierdził.

"Sąd po raz kolejny odszedł od dekad precedensów i jak jasno mówi zdanie odrębne: +cofa dekady precedensu i ważnego postępu+. Zgadzam się z tym zdaniem" - powiedział Biden w wystąpieniu w Białym Domu.

Skomentował w ten sposób czwartkowy wyrok Sądu Najwyższego. Jak powiedział Biden, taka praktyka, zwana "akcją afirmatywną", która miała promować uczniów z dyskryminowanych mniejszości, była akceptowana przez prawo i sądy przez 45 lat.

Prezydent zaznaczył, że polityka ta dotyczyła uczniów, którzy spełniali wszystkie inne kryteria i miała na celu promować różnorodność i "otwieranie szans dla każdego Amerykanina". Ogłosił, że rozkazał resortowi edukacji przygotowanie wytycznych uniwersytetom, by nadal mogły kierować się celem tworzenia różnorodnej populacji studentów. Ma to np. polegać na uwzględnianiu w procesie rekrutacji przeszkód, jakie dany student musiał pokonać w swoim życiu. Dodał, że choć uniwersytety powinny być "motorami awansu społecznego", to często tylko utrwalają nierówności. Powołał się na statystyki, według których uczniowie z rodzin będących wśród 1 proc. najlepiej zarabiających mają 77-krotnie większą szansę dostania się na wybraną uczelnię niż ci pochodzący z rodzin z 20 proc. najmniej zarabiających.

Pytany przez dziennikarkę, czy wobec kolejnego kontrowersyjnego wyroku Sądu Najwyższego - m.in. po zniesieniu federalnego prawa do aborcji - sąd stracił legitymację, Biden odparł: "To nie jest normalny sąd".

Wyrok w czwartek skrytykował też prokurator generalny Merrick Garland, który stwierdził, że "podważa on wysiłki uniwersytetów, by stworzyć różnorodną grupę absolwentów, przygotowaną do przewodzenia coraz bardziej różnorodnemu narodowi". Zapowiedział, że wraz z resortem edukacji jego urząd pomoże stworzyć nowe, zgodne z prawem wytyczne w procesie przyjmowania studentów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński