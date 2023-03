Przełom. Polska dostała od KE zielone światło na negocjacje z Pfizerem

Media: Pfizer i Moderna w 2021 r. podniosły ceny szczepionek przeciwko COVID-19 o 50 proc.

Pfizer i Moderna zarobili "ekstra" na szczepionkach przeciw COVID-19. Firmy podniosły ceny w 2021 r. o 50 proc. - wynika z dokumentów, do których dotarły niemiecki stacje NDR i WDR oraz gazeta "Sueddeutsche Zeitung". Państwa słono za to zapłaciły - do 13,1 mld euro przyznał się rząd Niemiec.