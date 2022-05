Blik chwali się swoją "gwiazdą produktową". Padły kolejne rekordy

/ FORUM

Z Blika na koniec I kwartału 2022 r. korzystało już 10,5 mln osób – wynika z danych opublikowanych przez Polski Standard Płatności, operatora systemu. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. użytkownicy wykonali 250 mln transakcji na łączną kwotę 32,6 mld zł. Coraz większą popularnością cieszą się przelewy na telefon i transakcje w terminalach POS.

Transakcje w internecie nadal są najpopularniejszą formą płatności w systemie Blik i już dawno przegoniły płatności kartami. - Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Narodowy Bank Polski na koniec grudnia 2021 r. liczba transakcji Blikiem była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 230 proc. – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności.

Udział płatności w e-commerce w całej puli transakcji Blikiem wynosi 63,2 proc. wszystkich operacji. Między styczniem a marcem użytkownicy Blika zapłacili w sieci aż 156,3 mln razy – to o 38 proc. więcej niż rok wcześniej.

Drugim najchętniej wykorzystywanym sposobem na użycie Blika są przelewy na numer telefonu. Jak określił to Mazurkiewicz, jest to "gwiazda produktowa" w portfolio Blika. W pierwszym kwartale br. stanowiły one już 18 proc. wszystkich transakcji. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. użytkownicy zrealizowali w ten sposób aż 44,1 mln przelewów, czyli o 136 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość płatności P2P w analizowanym okresie wyniosła 5,1 mld zł.

Rośnie liczba transakcji wykonanych w terminalach POS. Dzieje się to także za sprawą płatności zbliżeniowych, które Blik uruchomił pod koniec ubiegłego roku. Liczba transakcji w POS wzrosła do 36,8 mln – to aż o 172 proc. więcej niż rok temu i 26 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2021 roku. Od początku udostępnienia płatności zbliżeniowych usługę aktywowało ponad 800 tys. użytkowników. W analizowanym okresie zrealizowali oni aż 8,6 mln transakcji, co oznacza wzrost o 207 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego kwartał wcześniej.

W pierwszym kwartale 2022 liczba transakcji w bankomatach wzrosła rok do roku o 42 proc. i było ich 10,2 mln. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowią obecnie 4,1 proc. wszystkich transakcji Blikiem.

Ze statystyk wynika, że w pierwszym kwartale 2022 r. Polacy wykonywali średnio 2,7 mln transakcji Blikiem dziennie. Dla porównania – w tym samym okresie ubiegłego roku było to 1,7 mln. W najlepszym dniu kwartału odnotowano prawie 3,7 mln transakcji. Średnia kwota operacji Blikiem wyniosła w tym okresie 132 zł.