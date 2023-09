Przelew na telefon Blik tak samo szybki jak płatność kartą, ale nie tak samo anonimowy. Ujawniamy szereg danych

Przelew na telefon Blik to usługa, która cieszy się ogromną popularnością klientów banków. Zdarza się też, że u drobnych przedsiębiorców zastępuje terminal POS. Jak się jednak okazuje, nie ma ona jednolitego standardu w zakresie udostępnianych danych nadawcy. W niektórych bankach adresat przelewu otrzymuje tylko niektóre dane, w innych – komplet, włącznie z adresem zamieszkania.

fot. Olga S L / / Shutterstock

Przelewy na telefon Blik cieszą się ogromną popularnością – to jedna z najchętniej wykorzystywanych funkcji Blika. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, jeśli spojrzymy na jej funkcjonalność. Odbiorca otrzymuje bowiem pieniądze natychmiast, bo przelew realizowany jest za pomocą systemu Express Elixir. Tego typu przelewy sprawdzają się zatem w przypadku szybkich rozliczeń ze znajomymi oraz – coraz częściej – przy drobnych płatnościach.

Jak się okazuje, w niektórych mniejszych punktach usługowo handlowych jest to jedna z metod płatności. Szczególnie w tych, które nie posiadają terminala POS. Podczas tegorocznych podróży po Polsce kilka razy spotkałem się z sytuacją, kiedy to sprzedawca proponował płatność gotówką lub przelewem Blik na telefon. Czy to na targu, na stoisku z pamiątkami, a nawet w salonie tatuażu. Płatność jest w sumie tak samo szybka jak kartą, a odbiorca otrzymuje środki natychmiast.

Różny zakres danych w przelewach na telefon

Jeden z czytelników zwrócił mi jednak uwagę, że zakres widocznych danych u odbiorcy przelewu nie jest jednolity w każdym z banków. W niektórych bankach odbiorca otrzymuje tylko podstawowe dane (np. nazwisko, data, tytuł przelewu, kwota), w innych także adres zamieszkania. W efekcie Blik jako metoda płatności oferuje odbiorcy znacznie szerszy zakres danych niż zanonimizowana transakcja kartą lub gotówką.

Z pytaniem dlaczego tak jest zwróciłem się do Polskiego Standardu Płatności – operatora Blika. - W kwestii upowszechnienia informacji na temat nadawcy każdy bank podejmuje indywidualne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami – odpowiedziało mi biuro prasowe spółki.

Jak to wygląda w bankach?

I rzeczywiście. Z ankiety, którą przeprowadziłem w bankach, wynika, że zakres danych udostępnianych odbiorcy jest różny. Na przykład w ING odbiorca oprócz nazwiska otrzymuje tylko numer rachunku, a numer telefonu jest zamaskowany. W Credit Agricole: numer rachunku nadawcy, nazwę nadawcy, tytuł przelewu, kwotę przelewu, numer rachunku odbiorcy i nazwę odbiorcy. Podobnie w BNP Paribas – odbiorca otrzymuje tylko informację o numerze rachunku zleceniodawcy, a także nazwisko, datę, tytuł przelewu, kwotę.

W PKO BP sytuacja wygląda tak: w systemie Blik jest weryfikowane, czy wskazany numer telefonu odbiorcy jest w nim zarejestrowany i jeśli tak, to z jakim numerem rachunku bankowego jest on powiązany. Po drugie realizowany jest sam przelew; gdy odbiorca i nadawca mają rachunki w tym samym banku, wykorzystywany jest przelew wewnętrzny, natomiast w przypadku przelewu na konto do innego banku wykorzystywany jest system przelewów natychmiastowych Express Elixir.

W obu przypadkach – przelewów wewnętrznych oraz międzybankowych – obiorcy przelewu na telefon Blik udostępniane jest imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego nadawcy przelewu. W PKO Banku Polskim odbiorcy udostępniany jest również numer telefonu nadawcy. - Przy przelewach międzybankowych nie przesyłamy jednak odbiorcy adresu nadawcy – mówią przedstawiciele biura prasowego.

Niektóre banki przekazują także adres zamieszkania

Podobnie jest w Pekao. Dla przelewów P2P prezentowanie danych u odbiorcy zależy od banku, w którym jest nadawca i odbiorca przelewu. Jeśli oboje są w Pekao, wówczas odbiorca widzi dane nadawcy takie same jak podczas przelewu krajowego, imię, nazwisko, numeru rachunku oraz adres nadawcy, natomiast numer telefonu jest częściowo ukryty. Jeśli nadawca jest w innym banku, to u odbiorcy dostępne są: imię i nazwisko, numer rachunku oraz numer telefonu częściowo ukryty.

Sytuacja natomiast wygląda inaczej w mBanku, na co zwrócił uwagę nam czytelnik. Odbiorca przelewu P2P każdorazowo otrzymuje imię i nazwisko, numer rachunku oraz adres. Z czego to wynika?

- Na początek warto zaznaczyć, że przelewy P2P realizujemy w ten sam sposób, co zwykłe przelewy. Jest to więc standardowy transfer środków, ale z wykorzystaniem innego identyfikatora (numeru telefonu) – tłumaczy Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy mBanku.

Co na to przepisy?

- Stoimy na stanowisku, że zarówno w przypadku przelewów P2P, jak i zwykłych, bank powinien wraz z przelewami ujawniać dane płatników (takie jak numer rachunku, imię i nazwisko oraz adres). Jest to zgodne z UUP, art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/847*. W tle jest też konieczności identyfikacji płatnika przez odbiorcę oraz ustawa o rachunkowości (w przypadku klientów firmowych) – dodaje.

Reasumując - w zależności od banku zakres udostępnianych danych odbiorcy przelewu może być różny. Kwestia ta leży w gestii instytucji udostepniającej usługę przelewów na telefon. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu nie zapewniają anonimowości nadawcy. Wynika to także z przepisów o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, którym podlegają instytucje finansowe.

*Wspomniany artykuł brzmi następująco:

"Dostawca usług płatniczych płatnika zapewnia, by transferowi środków pieniężnych towarzyszyły następujące informacje o płatniku:

a) nazwisko/nazwa płatnika;

b) numer rachunku płatniczego płatnika; oraz

c) adres płatnika, numer urzędowego dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny klienta lub data i miejsce urodzenia (…)."

***

„Kont(r)atak” to seria publikacji poświęcona rynkowi finansów osobistych. Przyglądam się ukrytym w cennikach opłatom, uciążliwym procedurom i archaicznym rozwiązaniom, z którymi nadal borykają się niektórzy klienci. Piszę o awariach i niedostępnościach transakcyjnych systemów. O przydatności marketingowo dobrze brzmiących usług dodatkowych w banku. Wspólnie sprawdzimy, czy na kontach faktycznie da się dziś nieźle zarobić, nie będąc bankowcem, ale klientem. Będą recenzje, praktyczne porady, nie zabraknie smaczków. Prośba do Was – jeśli borykacie się z irytującymi rozwiązaniami w swoich rachunkach, koniecznie dajcie znać w formularzu poniżej. Jeśli sprawa wymaga dokładniejszej analizy, zostawcie swój adres mailowy, bym mógł się z Wami skontaktować.