Przekazanie pracowników PGG do spółki restrukturyzacyjnej za pośrednictwem JSW

fot. 1968 / / Shutterstock

Przekazanie uprawnionych do osłon socjalnych pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ma nastąpić za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - wynika z informacji oficjalnie przekazanej w poniedziałek pracownikom PGG.

Chodzi o liczącą ponad tysiąc osób grupę pracowników PGG, którzy - po przejściu do SRK - mają skorzystać z osłon przewidzianych w tzw. ustawie górniczej, czyli urlopów przedemerytalnych i jednorazowych, 120-tysięcznych odpraw pieniężnych. Dotychczasowy scenariusz zakładał, że osoby te trafią do SRK wraz z przekazywanym przez PGG majątkiem likwidowanego ruchu Pokój w Rudzie Śląskiej.

Jednak z informacji przekazanych w poniedziałek oficjalnie pracownikom PGG, czekającym na przekazanie do spółki restrukturyzacyjnej, wynika, iż przekazanie załogi ma nastąpić za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pracownicy PGG, mający skorzystać z osłon, 31 grudnia br. na jeden dzień mają być przyjęci do JSW, a dzień później - wraz z przekazywanym przez JSW majątkiem oddziału górniczego Jastrzębie III - będą przekazani do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, by następnie tam skorzystać z osłon.

Informację o planowanym mechanizmie przekazania pracowników PGG do SRK, za pośrednictwem JSW, PAP potwierdziła nieoficjalne we wszystkich uczestniczących w transakcji górniczych spółkach. Jednocześnie żadna z trzech spółek nie skomentowała sprawy oficjalnie, zapowiadając informacje na ten temat w terminie późniejszym, kiedy uzgodnione zostaną wszystkie szczegóły.

Według wcześniejszych informacji, na podstawie znowelizowanej jesienią br. ustawy górniczej, JSW miała przekazać do SRK (wraz z pracownikami uprawnionymi do osłon) majątek oddziału Jastrzębie III, zaś PGG - majątek likwidowanego ruchu Pokój. W przypadku JSW termin przekazania już wcześniej określono na 1 stycznia 2022 r., zaś PGG miała przekazać majątek w grudniu br.

Na początku grudnia PGG poinformowała o przeciągających się formalnościach, które odsuwają w czasie przekazanie ruchu Pokój do SRK. Według nieoficjalnych informacji związków zawodowych, chodziło o środki, jakie PGG miałaby zapłacić przy tej okazji bankom - obligatariuszom spółki. Wymieniano kwotę ok. 40 mln zł, jakie spółka powinna oddać obligatariuszom z racji zdjęcia zastawów, jakimi obciążony jest przekazywany do SRK majątek. Ponieważ nie doszło do porozumienia, zdecydowano o przekazaniu uprawnionych do osłon pracowników PGG do spółki restrukturyzacyjnej za pośrednictwem JSW.

W poniedziałek odbyło się spotkanie przedstawicieli PGG i JSW na temat szczegółów tej operacji. Na sfinalizowanie wszystkich uzgodnień czeka ok. 1160 tys. pracowników PGG, którzy mają przejść do JSW, a następnie do SRK. Dopiero w spółce restrukturyzacyjnej będą mogli skorzystać z ustawowych osłon socjalnych: przedemerytalnych urlopów górniczych (ponad 600 osób) i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych (ponad 500 osób).

Wnioski pracowników zainteresowanych skorzystaniem z osłon socjalnych po przejściu do SRK były przyjmowane w kopalniach PGG od 22 października do 2 listopada. Łącznie wpłynęło ponad 1,6 tys. zgłoszeń, z których 900 dotyczyło urlopów górniczych, a 710 - jednorazowych odpraw pieniężnych. Ostatecznie zgodę dyrektorów kopalń na skorzystanie z pakietów osłonowych otrzymało ok., 1,2 tys. pracowników zatrudniającej obecnie niespełna 38,9 tys. osób górniczej spółki. Po kolejnej weryfikacji na liście pozostało ok. 1160 osób; lista ta nie jest jeszcze ostateczna.

Osoby te docelowo przejdą na tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż cztery lata pracy, lub otrzymają jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce – na dole lub na powierzchni - co najmniej rok.

Jak informowała wcześniej Jastrzębska Spółka Węglowa, do SRK przejdzie także (niezależnie od grupy osób z PGG) wraz z majątkiem obszaru górniczego Jastrzębie III ok. 900 pracowników, spośród ok. 1,8 tys., które wyraziły zainteresowanie osłonami. Akt notarialny dotyczący przekazania majątku wraz z załogą ma być podpisany w ostatnim dniu grudnia, a przekazanie nastąpi 1 stycznia 2022 roku. Ok. 700 odchodzących z JSW osób skorzysta z urlopów górniczych, a ok. 200 otrzyma jednorazowe odprawy pieniężne. W 2022 r. zredukuje to koszty pracownicze w JSW o ok. 150 mln zł.

autor: Marek Błoński