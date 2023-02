Przejście graniczne w Bobrownikach zamknięte. Trwa wymiana dyplomatycznych ciosów

Na wyjazd z Białorusi ma czas do północy ze środy na czwartej - takie instrukcje otrzymał polski oficer łącznikowy Straży Granicznej. To nie jedyne restrykcje. W odpowiedzi na zamknięcie przejścia granicznego w Bobrowinkach zostaną wprowadzone ograniczenia w dla polskich przewoźników.

fot. Michal Kosc / / FORUM

Polscy przewoźnicy będą mogli wjeżdżać na Białoruś i wyjeżdżać przez dowolne przejścia graniczne dla samochodów ciężarowych, ale tylko „na polsko-białoruskim odcinku granicy”. Oznacza to, że nie będą oni mogli korzystać z przejść granicznych Białorusi z Litwą i Łotwą.

Jeżeli władze Białorusi zastosują wobec polskich przewoźników zapowiadane restrykcje, reakcja Polski wobec przewoźników białoruskich będzie identyczna. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) February 17, 2023

"Nie chcemy oddawać kontaktów przewoźnikom rosyjskim"

"Zakaz wjazdu dla polskich przewoźników do Białorusi od strony Litwy i Łotwy jest zaskoczeniem" - napisał w piątkowym komentarzu prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek.

"Reakcja Białorusi na działania naszego rządu zmierzające do ograniczenia ruchu na przejściach granicznych z tym krajem jest dla nas pewnym zaskoczeniem, choć należało się spodziewać również i takich decyzji. Nie pozostaje nam nic innego, jak przystosować się do nowych warunków, żeby nie utracić wszystkich naszych kontaktów handlowych, które z wielkim trudem budowaliśmy przez ostatnie dwa dziesięciolecia " - wskazał prezes ZMPD.

Buczek zaapelował też do rządzących, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczących wymiany towarowej i przekraczania granic współpracowali z zainteresowanymi podmiotami – po to, by móc wypracowywać w miarę optymalne rozwiązania zarówno dla przewoźników, jak i całej gospodarki.

Przypomniał, że polscy przewoźnicy wożą tylko i wyłącznie towary, które nie są objęte sankcjami, a swoją usługę wykonują dla podmiotów, które handlują zgodnie z przepisami unijnego prawa. "A rynek wschodni jest w ostatnim czasie wyjątkowo trudny. Nie chcemy oddać przewoźnikom rosyjskim czy białoruskim kontraktów w przewozach na Daleki Wschód, w których się wyspecjalizowaliśmy" - zaznaczył prezes.

Tną liczbę akredytowanych dyplomatów

MSZ Białorusi poinformowało polskiego chargé d’affaires w Mińsku o odpowiedzi na zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach. Wprowadzone zostaną ograniczenia dla polskich przewoźników; kraj ma opuścić oficer łącznikowy Straży Granicznej.

MSZ poinformowało również w komunikacie, że „liczba pracowników Konsulatu Generalnego Polski w Grodnie powinna zostać zrównana z liczbą pracowników Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku”.

Białoruskie władze „nie widzą również sensu dalszego przebywania na swoim terytorium oficera łącznikowego Straży Granicznej RP”. Funkcję tę od połowy 2019 roku pełni ppłk. SG Marek Gierasimiuk. Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka SG, to pierwszy oficer łącznikowy na Białorusi. Głównym zadaniem takiego oficera jest ułatwianie współpracy między służbami. Jest częścią korpusu dyplomatycznego.

W komunikacie opublikowanym po wezwaniu do MSZ Białorusi polskiego chargé d’affaires Krzysztofa Ożanny napisano, że kroki władz białoruskich zostały „poczynione w odpowiedzi” na działania Polski, a Białoruś „zastrzega sobie prawo do „poważniejszych kroków” w przypadku „destruktywnych działań” ze strony Polski.

Jedyne przejście graniczne w Podlaskiem

9 lutego Polska zapowiedziała zamknięcie "z uwagi na interes bezpieczeństwa państwa" przejścia granicznego w Bobrownikach, ostatniego działającego w obwodzie grodzieńskim. Dzień wcześniej białoruski sąd w Grodnie skazał na 8 lat kolonii karnej działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Bobrowniki od ponad roku były jedynym w Podlaskiem działającym drogowym przejściem granicznym z Białorusią, gdzie odbywał się ruch towarowy i osobowy. Obecnie w Podlaskiem nie ma już ani jednego czynnego drogowego przejścia granicznego z Białorusią. 9 listopada 2022 r. w związku z kryzysem migracyjnym zamknięto do odwołania największe przejście drogowe z Białorusią - w Kuźnicy. Nieczynne jest też przejście w Połowcach.

Również po stronie białoruskiej, po zamknięciu przejść w Kuźnicy i Bobrownikach, nie ma czynnego przejścia granicznego z Polską. Otwarte dla ruchu osobowego jest przejście Terespol-Brześć. Działa również przejście towarowe Kukuryki-Kozłowicze (obwód brzeski).

Z Mińska Justyna Prus, Agnieszka Ziemska, Karol Kostrzewa (PAP)

just/ mal/