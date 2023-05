Przejęcie browaru Leżajsk. Wójt mówi o rozmowach z inwestorem

Do końca czerwca br. powinny zakończyć się rozmowy w sprawie przejęcia Browaru Leżajsk przez samorząd gminy Leżajsk i partnera prywatnego – powiedział PAP wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko.

fot. Parilov / / Shutterstock

Grupa Żywiec 7 lutego br. ogłosiła zamiar reorganizacji swojej produkcji w Polsce i skupieniu jej w czterech browarach. W komunikacie poinformowała, że w związku z tym produkcja w Browarze Leżajsk zostanie zakończona w połowie roku.

Sobejko uczestniczył w poniedziałek w sesji sejmiku województwa podkarpackiego, który miał zdecydować o przyznaniu samorządowi wsparcia w kwocie 2 mln zł m.in. na utrzymanie produkcji piwa w browarze. Uchwała, którą zgłosiła Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, nie została jednak przyjęta.

Przeczytaj także Grupa Żywiec otrzymała od spółki MPWiW ofertę nabycia browaru Leżajsk

Jak powiedział PAP Sobejko, gmina wraz z partnerem prywatnym, który na razie nie został ujawniony, złożyła ofertę przejęcia browaru.

„Rozmawiamy z Grupą Żywiec, która zgodziła się rozpocząć rozmowy bez warunków wstępnych. Rozmawiamy o przejęciu browaru wraz z możliwością kontynuacji produkcji piwa. Rozmowy trwają i jesteśmy zobligowani zapisami umowy o poufności i aby nie udzielać informacji o szczegółach tych rozmów” – powiedział wójt gminy Leżajsk.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Żywiec zniknie, ale w Leżajsku dalej będzie można warzyć piwo

Jego zdaniem wsparcie jakie otrzymała gmina w związku z informacją o planach zamknięcia browaru spowodowała, że Grupa Żywiec chce rozmawiać z samorządem bez „sztywnych warunków”. Sobejko przypomniał, że pierwotnie Grupa chciała sprzedać browar, ale bez możliwości produkcji w Leżajsku piwa. „To się zmieniło i dla nas jest to bardzo istotne” – dodał.

„Chcemy, żeby główne rozmowy zakończyły się do końca czerwca. Tak, żebyśmy mogli przed sierpniem, kiedy produkcja w browarze zostanie zatrzymana, ten zakład przejąć. Jestem przekonany, że to się uda, to jest chyba jedyne rozwiązanie dla utrzymania tych miejsc pracy” – powiedział rozmówca PAP.

Samorząd wcześniej uratował już inny zakład

Sobejko tłumaczył, że samorząd mocno zaangażował się w pomoc browarowi, bo leży on na terenie gminy. Przypomniał, że wcześniej samorządowi udało uratować inny zakład z terenu gminy – Hortino. „Dzięki naszym działaniom ten zakład przetrwał i tutaj, w przypadku browaru, też chcemy podobny model zastosować. Będzie to takie partnerstwo publiczno-prywatne” – powiedział.

Wójt podał, że z browarem związanych jest ponad 400 osób, to nie tylko pracownicy, ale również osoby, które współpracowały z zakładem. „W browarze chcemy zachować produkcję piwa, tak jak było do tej pory. Chcemy zaprosić do współpracy pracowników, żeby oni też mieli wpływ na kierunek rozwoju tego zakładu” – zadeklarował Sobejko.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, tłumacząc w rozmowie z PAP, dlaczego uchwała dotycząca przekazania 2 mln zł gminie Leżajsk nie została przyjęta, podkreślił, że jest za wcześnie na takie decyzje. „Toczą się rozmowy i nie możemy podejmować uchwał w tym momencie. Jest przedwcześnie na takie decyzje i musimy poczekać na rozstrzygnięcie rozmów” – dodał. Ortyl zadeklarował, że jeśli sytuacja się wyjaśni, samorząd województwa na pewno będzie wspierał utrzymanie miejsc pracy w browarze w Leżajsku. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ mmu/