S&P: Przejęcie Idea Banku neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Pekao

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Przejęcie przez Bank Pekao wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku nie ma istotnego wpływu na kapitalizację, profil ryzyka i model biznesowy Pekao - napisał w komentarzu Michał Selbka, dyrektor w S&P.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao. Łącznie przejmowane aktywa Idea Banku wynoszą 14,4 mld zł, co stanowi około 6 proc. dotychczasowych aktywów Banku Pekao.

BFG udzieli Bankowi Pekao dotacji w wysokości 193 mln zł w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań Idea Bank i wartością przejmowanych praw majątkowych tego banku. Pekao informował, że łączne koszty integracji szacowane są na 120 mln zł.

"Nie spodziewamy się żadnych innych materialnych kosztów dla Pekao powyżej szacowanych 120 mln zł. Zapewniony program gwarancji umożliwia rozpoznanie wagi ryzyka 0 proc. dla większości nabytych aktywów, dlatego nie spodziewamy się istotnego wpływu na kapitalizację Pekao. Uważamy również, że ryzyko sporów sądowych dla Pekao jest ograniczone, biorąc pod uwagę strukturę tej transakcji" - napisał Selbka.

S&P ocenia, że Idea Bank w przeciwieństwie do Pekao celował w bardziej ryzykowne segmenty rynku i dlatego nie oczekuje znaczących korzyści dla modelu biznesowego Pekao z nowo pozyskanych relacji z klientami.

Obecnie agencja nie ocenia tej akwizycji jako przesłanki do zmiany strategii Pekao. S&P nie postrzega wysokiej rotacji ścisłej kadry zarządzającej (w tym przetasowań w latach 2019-2020) jako ryzyka dla banku. Uważa jednak, że jeśli będą one kontynuowane w latach 2021-2022, to mogą spowodować dodatkową niepewność wokół jakości zarządzania Pekao.

Długoterminowy rating S&P dla Pekao SA jest na poziomie "BBB+", a krótkoterminowy na "A-2".(PAP Biznes)

seb/ ana/