Przejęcia Techlandu i STS-u największymi transakcjami. Optymistyczne prognozy na 2024 rok

W Polsce na rynku fuzji i przejęć doszło w 2023 roku do 366 transakcji, co oznacza wzrost o 25 transakcji w stosunku do 2022 roku - poinformowały we wspólnym raporcie Navigator Capital i Fordata. Największą transakcją akwizycyjną w tym okresie było przejęcie Techlandu przez chińską firmę Tencent.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Wartość tej transakcji szacuje się na ok. 6,3 mld zł. Drugą największą transakcją było przejęcie bukmachera STS Holding przez Entain CEE szacowane na 3,9 mld zł.

W raporcie podano, że w ujęciu branżowym, wśród przejmowanych przedsiębiorstw dominowały sektory Media/IT/Telecom (22 proc.), FMCG (12 proc.) oraz przemysł (11 proc.).

"W 2023 roku polski rynek M&A wykazał się nadzwyczajną odpornością, co stanowi kontrast do trendów obserwowanych w innych rozwiniętych gospodarkach europejskich. Ta tendencja podkreśla unikatową pozycję Polski jako rynku przyciągającego inwestycje M&A, nawet w obliczu międzynarodowych zawirowań gospodarczych i geopolitycznych" - powiedział cytowany w komunikacie Artur Wilk, manager w Navigator Capital Group.

"W 2024 roku spodziewam się kontynuacji trendów, które były motorem rynku M&A w ubiegłym roku tj. konsolidacji obserwowanej w wielu branżach, transakcji wynikających z konieczności zabezpieczenia łańcucha dostaw czy procesów sprzedaży motywowanych brakiem sukcesora. Biorąc powyższe pod uwagę, 2024 rok zapowiada się dla rynku fuzji i przejęć w Polsce niezwykle optymistycznie" - dodał.

W raporcie podano, że wśród kupujących największą aktywnością wykazały się podmioty z sektora TMT, odpowiadający za 18 proc. transakcji. Spośród sprzedających ponownie dominowali sprzedawcy prywatni, którzy stanowili 80 proc.

"Swój udział po stronie kupujących ponownie zwiększyli inwestorzy finansowi, których udział zwiększył się do 11 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie ich udział wówczas wyniósł 10 proc" - napisano. (PAP Biznes)

seb/ ana/