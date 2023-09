Przedstawiciel KE ds. migracji: żaden kraj UE nie jest w stanie samodzielnie zarządzać polityką dot. imigrantów

Premier Włoch oskarża Josepa Borrella o sabotowanie umowy z Tunezją Premier Giorgia Meloni stwierdziła w poniedziałek, że „ze smutkiem zauważamy, że część włoskich i europejskich sił politycznych z powodów ideologicznych lub, co gorsza, z kalkulacji politycznej walczy z wykonywaną przez nas pracą i robi wszystko, co w ich mocy, aby ją rozmontować. Myślę tu o liście wysokiej rangi przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (Josepa - PAP) Borrella" - podała agencja informacyjna Ansa.