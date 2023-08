Przedsiębiorczy Ukraińcy w Polsce. Otwierają firmy na potęgę

Ukraińcy wciąż chętnie zakładają firmy w Polsce. W ciągu niespełna pięciu miesięcy 2023 roku powstało ich niewiele mniej niż w całym 2022 roku, ponad 13 tys. w porównaniu do niespełna 17,5 tys. Ukraińscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie związane z zakładaniem i prowadzeniem własnego biznesu i pozyskiwaniem środków publicznych.

fot. Maciek Markowski / / FORUM

− Zainteresowanie ukraińskich firm wsparciem w Polsce jest ciągle na bardzo wysokim poziomie. Z naszej perspektywy wygląda na to, że pomimo pewnego opadnięcia trendu napływ ukraińskich firm do Polski wciąż się nie zmienia, jest ciągle na stałym poziomie - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Bogusława Rudecka, dyrektorka Business for Ukraine Center w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Jako Business for Ukraine Center w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy obsłużyliśmy już ponad 90 firm, które wspieramy w zakresie informacyjnym, doradczym, udostępniamy coworking space, czyli bezpłatne miejsca pracy, gdzie firmy mogą skorzystać w pierwszych miesiącach działania z darmowego miejsca, gdzie mogą przyjść i pracować. Organizujemy webinaria, wspieramy ich w wyszukiwaniu lokalizacji, a także podpowiadamy, jak skorzystać z instrumentów pomocy publicznej, które są w Polsce dostępne.

Z danych szacunkowych Straży Granicznej wynika, że od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę granicę z Polską przekroczyło 12 mln ukraińskich uchodźców. Przełożyło się to na liczbę działalności gospodarczych zakładanych przez Ukraińców. W 2022 roku według danych Info Credit w 2022 roku Ukraińcy założyli w Polsce 17 457 działalności gospodarczych. Zdecydowane ożywienie w zakresie zakładania firm przez obywateli Ukrainy przyniósł rok 2023. Tylko od 1 stycznia do 29 maja 2023 roku zarejestrowano 13 117 takich działalności. Aktywnych we wskazanym okresie pozostało 11 694 z nich - 421 zostało zawieszonych, a 170 wykreślonych. Wyłącznie w formie spółki działało 51 przedsiębiorstw, a trzy wraz z końcem wskazanego okresu oczekiwały na rozpoczęcie działalności.

- Z pomocy w naszym centrum najczęściej korzystają firmy z branży IT, drugim takim najważniejszym sektorem jest handel, a także przetwórstwo i produkcja żywności. Obsługujemy zarówno firmy bardzo duże, z dużym kapitałem, z dużymi nakładami inwestycyjnymi, ale obserwujemy, że jest także pewne zainteresowanie wśród jednoosobowych działalności gospodarczych - wskazuje Bogusława Rudecka. - Główne potrzeby ukraińskich firm koncentrują się na aspekcie informacyjnym, firmy chcą wiedzieć, gdzie mają się udać z danymi problemami, gdzie mają załatwić konkretną sprawę, jak mają założyć działalność gospodarczą, jaka forma działalności gospodarczej będzie dla nich najbardziej korzystna.

Od początku roku 2023 do 29 maja włącznie najczęściej wskazywanymi przez firmy zakładane przez obywateli Ukrainy głównymi kodami PKD były: działalność związana z oprogramowaniem (2100 razy), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (1461), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (817), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (549), transport drogowy towarów (453), wykonywanie instalacji elektrycznych (442), obróbka mechaniczna elementów metalowych (365), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (335), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (315) i pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (291).

- Możliwości rozwoju polskiego i ukraińskiego biznesu jest bardzo wiele, my oddolnie usiłujemy budować relacje pomiędzy firmami z Polski i z Ukrainy. Możliwości współpracy w dzisiejszej Ukrainie, która jest ogarnięta wojną, jest zrujnowana, to jest szeroki wachlarz, począwszy od inicjatyw budowlanych po produkcyjne - tłumaczy dyrektorka Business for Ukraine Center w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Polskie firmy mogą śmiało rozbudowywać swoją infrastrukturę, jeśli chodzi o przetwórstwo żywności na Ukrainie, polskie firmy budowlane, zarówno w segmencie budowlanym, jak i liniowym, mogą na pewno śmiało wkraczać na Ukrainę i próbować swoich sił.

W 2023 roku (do 29 maja włącznie) Ukraińcy chętnie rejestrowali swoje działalności w obrębie największych polskich metropolii. 2500 firm powstało w Warszawie, 1549 w Krakowie, 1386 we Wrocławiu, 665 w Gdańsku, 591 w Poznaniu, 472 w Szczecinie i 350 w Łodzi.