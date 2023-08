Prowadzisz firmę i dzielisz się wrażeniami z podróży na socialach? Możesz odliczyć więcej kosztów

Podatek od napiwków. Kto musi go zapłacić? Wszystko zależy od formy jego wypłaty Wybieramy się do restauracji. Jedzenie jest pyszne, a obsługa wyjątkowo miła, zostawiamy więc napiwek. Tymczasem może on stanowić dla kelnera lub kelnerki osobne źródło przychodu. Jednak to, czy napiwek będzie opodatkowany, zależy od formy jego wypłaty.