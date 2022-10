Przedsiębiorcy wrzucą w koszty wyższe ceny prądu. Jest nowa interpretacja

fot. Atstock Productions / / Shutterstock

Przedsiębiorcy będą mogli wrzucić podwyżkę cen prądu w koszty jako wydatek na utrzymanie mieszkania bez konieczności wydzielania osobnego pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 7 października 2022 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez firmę lub na zabezpieczenie, lub zachowanie tego źródła przychodów, przypomina Dyrektor KIS w pierwszych akapitach interpretacji indywidualnej wydanej 7 października 2022 r.

W przypadku wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości należy stwierdzić, że pomiędzy wydatkami związanymi z jej używaniem i eksploatacją a prowadzoną działalnością istnieje związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa powyżej. Wydatki te mogą zatem, co do zasady, stanowić koszt uzyskania przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że wydatki związane z używaniem i eksploatacją nieruchomości mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie, w jakim ww. nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby tej działalności (...) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych" – czytamy w interpretacji.

Na podstawie interpretacji można wnioskować, że przedsiębiorcy będą mogli częściowo wrzucić podwyżkę cen prądu w koszty prowadzenia działalności. Pod warunkiem, że siedzibą firmy jest ich własna nieruchomość. We wcześniejszych interpretacjach KIS kwestionowana była sytuacja, w której osoba prowadząca działalność wrzucała w koszty opłaty np. za ogrzewanie, jeżeli nie miała wydzielonej przestrzeni na firmę.

Pierwszy o nowej interpretacji indywidualnej napisał portal Spider’s Web wskazując, że w Polsce jest 2,6 mln osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Serwis zwraca również uwagę, że aby poprawnie rozliczyć koszty, należy wyliczyć, jaki procent pomieszczenia wykorzystywany jest na działalność z uwzględnieniem czasu pracy (przez ile godzin dziennie przedsiębiorca korzysta z pomieszczenia).

Indywidualna interpretacja podatkowa dotyczy wyłącznie sytuacji opisanej w zapytaniu skierowanym przez podatnika do fiskusa. W praktyce oznacza to, że przy ewentualnej kontroli i wątpliwościach urzędu skarbowego odnośnie rozliczania wydatków poniesionych na prąd lub ogrzewanie przedsiębiorca przedstawia interpertację (ze stwierdzeniem pozytywnego stanowiska) na podstawie, której może rozliczać koszty w stosowany sposów. Decyzja dyrektora KIS może otworzyć furtkę dla innych przedsiębiorców. Koszt interpretacji to 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

DF