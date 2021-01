Przedsiębiorcy płacący PIT muszą samodzielnie wypełnić roczne zeznanie

MF: Limit ulgi abolicyjnej obowiązuje dopiero od dochodów za 2021

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących limitu ulgi abolicyjnej, które weszły w życie 1 stycznia tego roku oznacza, mają one zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku - przypomina we wtorkowym komunikacie resort finansów.