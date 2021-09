Przedsiębiorcy o opłacie opakowaniowej: jej efektem będzie znaczący wzrost cen

fot. eldar nurkovic / / Shutterstock

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz niektórych innych ustaw narusza przepisy unijnej dyrektywy w sprawie odpadów oraz przepisy konstytucji RP - wynika z datowanego na 3 września 2021 r. wspólnego stanowiska organizacji reprezentujących wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach skierowanego do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przedsiębiorcy wskazują, że efektem przyjęcia zaproponowanego projektu będzie znaczący wzrost cen wszystkich wyrobów w opakowaniach.

"Projekt ustawy nie spełnia jakichkolwiek celów oraz wymagań, jakie stawia przed naszym krajem znowelizowana dyrektywa w sprawie odpadów. Wdrożenie ustawy w zaproponowanym kształcie nie spowoduje jakiejkolwiek poprawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zaproponowany w niej model nie przewiduje żadnych narzędzi mających na celu podnoszenie efektywności poszczególnych etapów gospodarowania odpadami opakowaniowymi w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu" - napisano.

"Wprowadzający produkty w opakowaniach staną się odpowiedzialni za uzyskanie poziomów recyklingu odpadów po opakowaniach, których zbiórkę i przetwarzanie mają prowadzić wyłącznie gminy. Dodatkowo, jeśli poziom recyklingu zbieranych przez gminę odpadów nie będzie wystarczający, co w obliczu proponowanej ustawy jest wysoce prawdopodobne, wprowadzający, którym odebrano wszelkie narzędzia wpływu na efektywność systemu, będą zobowiązani do zapłacenia kary w postaci opłaty produktowej" - dodano.

Przedsiębiorcy oceniają, że skutkiem wdrożenia projektu będzie ogromny wzrost kosztów dla wprowadzających produkty w opakowaniach, a tym samym — dla konsumenta, który poniesie wyższe koszty kupowanych produktów.

"Jednocześnie, brak wpływu wprowadzających na koszty systemu zmarnuje zasadnicze narzędzie wpływu na efektywną ekomodulację i ukształtowanie nawyków proekologicznych u konsumentów. Dlatego też, naszym zdaniem, prace nad rozwiązaniami dotyczącymi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinny zacząć się od początku z udziałem wszystkich uczestników systemu bez dzielenia ich na +grupy interesu+" - napisano.

W piśmie wprowadzający wyroby w opakowaniach oraz producenci opakowań podkreślają, że implementacja dyrektywy jest potrzebna z uwagi na jej pozytywny wpływ na środowisko, pożądane zachowania konsumentów oraz w impuls do zmian, jakie te dyrektywy przynoszą dla wielu sektorów gospodarczych, ale proponowane rozwiązania wymagają zmian.

"Apelujemy o zaprzestanie dalszych prac nad przedstawionym projektem ustawy i stworzenie — we współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku — nowych, skutecznych a przede wszystkim sprawiedliwych rozwiązań. Wprowadzający wyroby w opakowaniach w takich pracach z pewnością będą uczestniczyć" - dodano.

Projekt ustawy skierowany przez MKiŚ do konsultacji dotyczy wdrożenia do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Konsultacje projektu potrwają do 20 września. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Projekt przewiduje m.in., że producenci w ramach ROP będą ponosić specjalną opłatę opakowaniową. W Ocenie Skutków Regulacji projektu podano, że koszty wynikające z ROP „zostaną zapewne wliczone do ceny oferowanych produktów w opakowaniach”, a opłata opakowaniowa w 2023 roku wyniesie 1,5 mld zł.

W ocenie organizacji, projekt narusza przepisy dyrektywy UE 2018/851 w sprawie odpadów poprzez rozszerzenie obowiązków finansowych przedsiębiorców wprowadzających wyroby w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych na odpady inne niż pochodzące z ich produktów, brak zapewnienia efektywności kosztowej zbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku realizacji tych zadań przez podmioty publiczne poprzez brak jakichkolwiek wymagań efektywności kosztowej dla gmin, a także poprzez brak zapewnienia przejrzystego sposobu ustalania kosztów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.

Z kolei w przypadku konstytucji RP projekt ma naruszać przepisy - zdaniem przedsiębiorców - poprzez regulowanie stosunków daninowych w drodze rozporządzenia, ustanowienie zbyt szerokiej swobody dla ministra właściwego do spraw klimatu co do określenia stawek opłaty opakowaniowej w wydawanym rozporządzeniu i ustanawianie minimalnej wysokości opłaty wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów w formie obwieszczenia.

Poza wdrażaniem znowelizowanej dyrektywy w sprawie odpadów, MKiŚ planuje także implementację postanowień tzw. Dyrektywy SUP (w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko). W związku z tym, firmy dostrzegają ryzyko zaistnienia podwójnych opłat.

"Ani projekt, ani jego uzasadnienie nie wskazuje relacji pomiędzy wprowadzanym systemem ROP, a podobnym mechanizmem dotyczącym określonych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. (...) W praktyce może to rodzić ryzyko nakładania tych samych obowiązków na te same podmioty, na podstawie dwóch różnych aktów prawnych. Na przykład, gdy dany produkt będzie wprowadzany w opakowaniu, które z jednej strony będzie stanowić produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymieniony w części E załącznika do Dyrektywy SUP, a z drugiej będzie stanowić opakowanie w rozumieniu projektu" - napisano.

Organizacje, które podpisały się pod stanowiskiem to m.in. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach Eko-Pak.

