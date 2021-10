Coraz lepsza kondycja przedsiębiorstw MŚP w Polsce

fot. Monster Ztudio / /

Przedsiębiorcy z nadzieją patrzą w przyszłość. Około 18,5 proc. osób prowadzących działalność z sektora MŚP wskazuje na polepszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego kwartału – wynika z raportu "Skaner MŚP 2Q2021" Instytutu Keralla Research.

Wskaźnik Kerna, czyli nastrojów w mikro, małych i średnich firmach (sektor MŚP), wyniósł - 62 pkt. w trzecim kwartale. Jest lepiej niż w poprzednim kwartale - wskaźnik wzrósł o 18,54 p.p. oraz o 21,77 p.p w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Lepsze nastroje przedsiębiorców

"Skok wskaźnika informuje, że nastroje MŚP są bliższe temu, co notowaliśmy pod koniec 2019 roku, co wcale nie znaczy, że obawy w firmach całkowicie zanikły. Na lepszy odczyt KERNA wpływ ma głównie lepsza ocena kondycji gospodarki (+18,5 p.p. kw./kw.), niż sytuacji we własnej firmie. Więcej też przedsiębiorców zakłada, że sytuacja ulegnie też stopniowej poprawie w tym kwartale" – podają autorzy raportu.

"Skaner MŚP 3Q2021" / Karella Research

Oprócz poprawy nastrojów wśród przedsiębiorców, zdecydowanie lepiej wygląda także ocena minionego kwartału. Około 18,5 proc. ankietowanych osób prowadzących działalność w sektorze MŚP wskazało, że sytuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa polepszyła się w ostatnich trzech miesiącach. W porównaniu z ubiegłym kwartałem liczba pozytywnych odpowiedzi wzrosła o 10,7 p.p.

Wzrost może być chwilowy

"O zmianie „na plus” częściej mówią zwłaszcza podmioty zatrudniające 10-49 osób oraz firmy wyspecjalizowane w handlu" – podkreślają autorzy raportu. Jednocześnie zwracają uwagę na możliwość chwilowego polepszenia związanego z otwarciem branż.

"Skaner MŚP 3Q2021" / Karella Research

W raporcie przedstawiony został także poziom Indexu Zair, który obrazuje skalę zakupów dokonywanych przez firmy z sektora MŚP. Wyniósł on -53,74 pkt w trzecim kwartale. Jest 13,33 p.p. wyższy niż w poprzednim okresie. Index tworzony jest w oparciu o wskazania dotyczące decyzji o inwestycjach oraz rezygnacji z nich w danym kwartale.

"Skaner MŚP 3Q2021" / Karella Research

Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Karella Research na 500 przedsiębiorstwach z sektora mikro, małych i średnich, losowanych z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. W badaniu wzięły udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową – wyłączony z badania jest sektor publiczny, podmioty będące w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

DF