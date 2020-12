Przedłużony zasiłek opiekuńczy pochłonie blisko 3 mld zł

fot. rsooll / Shutterstock

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia, do 17 stycznia wynosi ok. 2,8 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia.

"Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 21 dni – od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r., wyniesie ok. 2,8 mld zł" - napisano.

Rząd przedłużył wypłatę zasiłku opiekuńczego do 17 stycznia 2021 roku.

W osobnym komunikacie resortu rodziny podano, że w razie konieczności ten okres może jeszcze zostać wydłużony.

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 17 stycznia 2021 r., jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony" - napisano. (PAP Biznes)

