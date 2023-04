Przedłużenie zerowego VAT-u na żywność niemal pewne

To nie przez shrinkflację. Apel do Nestle o mniejsze opakowania słodyczy Sól, cukier i tłuszcze - to główne grzechy, jakie zjadamy ze słodyczami i to nie tylko tymi produkowanymi przez Nestle. Teraz część inwestorów apeluje o zmniejszenie porcji, by w ten sposób działać na rzecz poprawnego odżywiania i zdrowia, szczególnie dzieci i młodzieży.