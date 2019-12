Przed świętami znów przybyło pesymistów

W grudniu nastroje Polaków znów zdecydowanie przygasły. Z analogiczną sytuacją mieliśmy już do czynienia w latach poprzednich, mimo rekordowo dobrej koniunktury.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) to wskaźniki sporządzane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, które mierzą nastroje gospodarstw domowych i ich gotowość do dokonywania wydatków konsumpcyjnych obecnie i w przyszłości.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie (i odwrotnie).

Jak wynika z najnowszych danych, w grudniu BWUK wyniósł 4,3 pkt. i był o 2,4 pkt. proc. niższy niż miesiąc wcześniej. To najniższy poziom wskaźnika od równo roku.

Z kolei WWUK sięgnął -0,8 pkt., czyli o 3 pkt. mniej niż w listopadzie. To również najniższy odczyt od grudnia 2018 r. Jest to również pierwszy od 12 miesięcy wynik ujemny, oznaczający przewagę „pesymistów” nad „optymistami”. Co ciekawe, trzy ostatnie ujemne wyniki przypadają na grudzień 2019 r., 2018 r. i 2017 r.

Patrząc na grudniowe wskazania przez pryzmat dłuższego okresu, nadal można zwrócić uwagę na to, że oba wskaźniki od dłuższego czasu przyjmują niemal wyłącznie wartości dodatnie. Oznaczało to przewagę liczebną odpowiedzi pozytywnych nad negatywnymi, co było zjawiskiem niespotykane we wcześniejszej historii badania.

W latach 2000-2016 nie wystąpił ani jeden dodatni wynik BWUK czy WWUK, a średnie wartości za ten okres wynosiły odpowiednio -19,9 pkt. i -21,1 pkt. Historyczne minimum BWUK odnotowane zostało w kwietniu 2002 r. (-39,7 pkt.), rok wcześniej najniższy do tej pory wynik zaliczył WWUK (-50 pkt.).

Na spadek ogólnego wyniku BWUK złożyło się pogorszenie w 4 na 5 badanych kategorii. Jak informuje GUS, największy spadek odnotowano dla oceny zmiany sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy (o 4,9, do -7,9 pkt.). Oznacza to, że więcej ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji aniżeli jej polepszenia. Po raz ostatni z tak wyraźną sytuacją mieliśmy do czynienia w grudniu 2018 r. (-4,8), kiedy na nastroje konsumentów oddziaływała niepewność związana z cenami prądu – niewykluczone, że w bieżącym miesiącu sytuacja się powtórzyła. Poprzedni ujemny odczyt (na poziomie jedynie -0,5) odnotowano natomiast w kwietniu.

Dane do najnowszego badania nastrojów konsumentów GUS zbierał w okresie 2-11 grudnia (1205 wywiadów, w tym 68 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo).

