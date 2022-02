Realny wzrost płac spadł w pobliże zera. Zatrudnienie mocno wzrosło

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Styczniowe podwyżki płac okazały się nieco skromniejsze od oczekiwań ekonomistów. Po uwzględnieniu bardzo wysokiej inflacji CPI realny wzrost wynagrodzeń spadł w pobliże zera – wynika z danych GUS. Bardzo wyraźnie zwiększyła się za to liczba zatrudnionych.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w styczniu 6 064,24 zł brutto i było nominalnie (tzn. bez uwzględnienia inflacji) o 9,5 proc. wyższe niż przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Natomiast względem rekordowego grudnia średnia krajowa” obniżyła się o 8,7 proc.

Źródło: obliczenia Bankier.pl na podstawie danych GUS. ()

Ekonomiści spodziewali się wzrostu średniego wynagrodzenia o 10,1% rdr po tym, jak dane za grudzień mocno zaskoczyły wzrostem płac aż o 11,2% rdr. Warto dodać, że grudniowe statystyki zostały najprawdopodobniej zawyżone przez zmiany podatkowe zawarte w „Polskim ładzie”. Wchodzące od 1 stycznia zmiany podatkowe mogły wywołać przesunięcia w wypłacie premii, benefitów i innych dodatków, aby uniknąć opodatkowania ich podwyższoną daniną na NFZ. Ponadto grudniowe statystyki zostały podbite m.in. przez wypłaty premii w górnictwie oraz nadzwyczajnie wysoki wzrost płac w dziale „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw według rodzajów działalności PKD 2007 Branża Styczeń 2022 r. w złotych zmiana rdr Informacja i komunikacja 10 355,97 7,2% Energetyka, gazownictwo i ciepłownictwo 8 735,60 3,6% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 640,66 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 8 010,16 12,1% Górnictwo i wydobywanie 7 768,73 10,0% Obsługa rynku nieruchomości 6 164,37 9,2% Budownictwo 5 940,66 12,1% Handel i naprawa samochodów 5 854,15 10,7% Przetwórstwo przemysłowe 5 770,95 8,6% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 5 418,66 7,4% Kultura, rozrywka i rekreacja 5 338,20 16,1% Transport i gospodarka magazynowa 5 285,38 8,9% Administrowanie i działalność wspierająca 4 738,93 8,4% Pozostała działalność usługowa 4 685,88 5,5% Zakwaterowanie i gastronomia 4 461,01 16,8% Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Warto też uwzględnić wpływ bardzo wysokiej inflacji, która „zjada” większość wzrostu średniego wynagrodzenia. W styczniu inflacja CPI wyniosła aż 9,2%. W rezultacie realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła niespełna 0,3%. To najniższy wynik od czerwca 2020 roku. Oznacza to, że średni wzrost płac już ledwo nadąża za inflacją. Trzeba też dodać, że nie wszyscy pracownicy otrzymują podwyżki. Według "Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad ponad połowa pracowników zadeklarowała, że w ubiegłym roku nie otrzymała podwyżki, mimo że średni wzrost płac sięgał niemal 10%.

Równocześnie warto przypomnieć, że przytoczona powyżej kwota to wynagrodzenie przed potrąceniem podatków od pracy (składek na ZUS i zaliczki na PIT). Faktycznie liczy się to, ile pracownik otrzyma „na rękę” oraz ile wynosi tzw. koszt pracodawcy - wyliczyć to można, korzystając z Kalkulatora Płacowego Bankier.pl.

Co obejmują statystyki i jak GUS to liczy?

Ponadto raport ten dotyczy tylko firm niefinansowych zatrudniających ponad 9 pracowników. Statystyki te obejmują więc niespełna 40 proc. pracujących. Dodatkowo z innych badań wiemy też, że ok. 2/3 zatrudnionych otrzymuje pensje niższe od tzw. średniej krajowej.

Nieco lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko raz na 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada i dotyczyły stanu na październik 2020 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4702,66 zł brutto, czyli około 3403 zł netto (tzn. na rękę).

Dane, na podstawie których GUS oblicza statystyki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, pochodzą z „Meldunku o działalności gospodarczej” (DG-1). W ramach tego sprawozdania podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – metodą reprezentacyjną. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Kto tak dużo zarabia? Wynagrodzenia w Polsce - jak GUS to liczy? [Tłumaczymy]”.

Zatrudnienie mocno zaskoczyło

Znacznie wyższe od oczekiwań okazały się za to statystyki zatrudnienia. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosła 6 459,8 tys. i była o 98,2 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Względem stycznia 2021 roku liczba zatrudnionych była wyższa o 145,7 tys., czyli o 2,3 proc. Ekonomiści prognozowali wzrost zatrudnienia o 1,9% rdr po wzroście o zaledwie 0,5% rdr odnotowanym w grudniu.

Zmiana zatrudnienia w styczniu (mdm, w tys.) 2008 102 2009 21 2010 46 2011 122 2012 48 2013 33 2014 15,1 2015 23,9 2016 77,2 2017 160,8 2018 122,2 2019 135 2020 44,9 2021 -14,9 2022 98,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS.

Jak zwykle w styczniu GUS zmienia próbę przedsiębiorstw, od których pozyskuje dane, co zwykle przekłada się na skokowy wzrost liczby zatrudnionych. Według najnowszych danych w tym styczniu w sektorze przedsiębiorstw przybyło aż 98,2 tys. etatów. Byłby to zatem najlepszy styczniowy rezultat od 2019 roku.