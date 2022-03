Dane GUS: płace rosły najszybciej od 14 lat, zatrudnienie poszło na rekord

fot. Mariusz Szachowski / / FORUM

Luty przyniósł najszybszy od 14 lat nominalny wzrost płac, czemu towarzyszył rekordowo wysoki poziom zatrudnienia - wynika z najnowszych danych GUS. Niestety, lwią część podwyżek wynagrodzeń zjada bardzo wysoka inflacja.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w lutym 6 220,02 zł brutto i było nominalnie (tzn. bez uwzględnienia inflacji) o 11,7 proc. wyższe niż przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Po raz ostatni tak silny wzrost nominalnych płac w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w kwietniu 2008 roku.

Ekonomiści spodziewali się wzrostu średniego wynagrodzenia o 10% rdr po tym, jak styczniowy wzrost o 9,5% okazał się nieco wolniejszy od dwucyfrowych oczekiwań prognostów. Warto przy tym dodać, że zarówno statystyki za grudzień jak i za styczeń zostały najprawdopodobniej zawyżone przez zmiany podatkowe zawarte w „Polskim ładzie”. Wchodzące od 1 stycznia zmiany podatkowe mogły wywołać przesunięcia w wypłacie premii, benefitów i innych dodatków, aby uniknąć opodatkowania ich podwyższoną daniną na NFZ.

- Wzrost wynagrodzeń w lutym 2022 r. względem stycznia 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii dodatkowych, kwartalnych, półrocznych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) - wyjaśnia GUS.

Warto też uwzględnić wpływ bardzo wysokiej inflacji, która „zjada” większość wzrostu średniego wynagrodzenia. W lutym inflacja CPI obniżyła się z 9,4% do 8,5%, co było rezultatem obniżenia stawek VAT na żywność, paliwa i energię. W rezultacie realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2,95% wobec zaledwie 0,12% w styczniu.

Trzeba też dodać, że nie wszyscy pracownicy otrzymują podwyżki. Według "Monitora Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad ponad połowa pracowników zadeklarowała, że w ubiegłym roku nie otrzymała podwyżki, mimo że średni wzrost płac sięgał niemal 10%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw według rodzajów działalności PKD 2007 Branża Luty 2022 r. w złotych zmiana rdr Informacja i komunikacja 10 837,01 9,2% Górnictwo i wydobywanie 10 571,51 12,3% Energetyka, gazownictwo i ciepłownictwo 9 536,43 9,6% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8 920,93 11,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 241,19 12,8% Obsługa rynku nieruchomości 6 161,74 8,8% Handel i naprawa samochodów 5 960,64 12,1% Budownictwo 5 942,00 12,6% Przetwórstwo przemysłowe 5 835,83 9,6% Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 5 459,40 8,3% Transport i gospodarka magazynowa 5 368,10 11,1% Kultura, rozrywka i rekreacja 5 265,38 15,0% Administrowanie i działalność wspierająca 4 820,02 10,0% Pozostała działalność usługowa 4 743,19 7,8% Zakwaterowanie i gastronomia 4 459,11 15,4% Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Równocześnie warto przypomnieć, że przytoczona powyżej kwota to wynagrodzenie przed potrąceniem podatków od pracy (składek na ZUS i zaliczki na PIT). Faktycznie liczy się to, ile pracownik otrzyma „na rękę” oraz ile wynosi tzw. koszt pracodawcy - wyliczyć to można, korzystając z Kalkulatora Płacowego Bankier.pl.

Co obejmują statystyki i jak GUS to liczy?

Ponadto raport ten dotyczy tylko firm niefinansowych zatrudniających ponad 9 pracowników. Statystyki te obejmują więc niespełna 40 proc. pracujących. Dodatkowo z innych badań wiemy też, że ok. 2/3 zatrudnionych otrzymuje pensje niższe od tzw. średniej krajowej.

Nieco lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko raz na 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada i dotyczyły stanu na październik 2020 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4702,66 zł brutto, czyli około 3403 zł netto (tzn. na rękę).

Dane, na podstawie których GUS oblicza statystyki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, pochodzą z „Meldunku o działalności gospodarczej” (DG-1). W ramach tego sprawozdania podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – metodą reprezentacyjną. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Kto tak dużo zarabia? Wynagrodzenia w Polsce - jak GUS to liczy? [Tłumaczymy]”.

Zatrudnienie poszło na rekord

Zgodnie z oczekiwania zaprezentowały się za to statystyki zatrudnienia. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 roku wyniosła 6 474,9 tys. i była o 15,1 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Względem lutego 2021 roku liczba zatrudnionych była wyższa o 140,9 tys., czyli o 2,2 proc. Ekonomiści prognozowali wzrost zatrudnienia o 2,2% rdr po wzroście o 2,3% rdr odnotowanym w styczniu.

W ten sposób statystyki zatrudnienia w dużych firmach powróciły do stanu sprzed covidowego lockdownu, przebijając poprzedni rekord z lutego 2020 roku. Dwa lata temu sektor korporacyjny odpowiadał za 6 445,9 tys. etatów. Dwa lata później było ich o 29 tys. więcej.