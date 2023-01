Przecenione Tesle. Musk rozwścieczył fanów elektryków

Takiej obniżki fani Tesli dawno nie widzieli. Ceny najpopularniejszych modeli spadły nawet o 20 proc. w Europie i USA. Taki ruch ma zachęcić potencjalnych klientów do zakupów. Z produktu premium Tesla planuje przejść do "standardu"?

fot. Tang Yan Song / / Shutterstock

Przecena Tesli w Wielkiej Brytanii wynosi od 10 do 13 proc., a w USA dochodzi nawet do 20 proc. Kupujący na Wyspach zaoszczędzą np. 5,5 tys. funtów na podstawowym Modelu 3 i 7 tys. funtów na modelu Y. Klienci, którzy zamówili auto, ale jeszcze go nie odebrali, zapłacą niższą kwotę - podaje BBC News.

Tak radykalne obniżki cen spotkały się z krytyką klientów, którzy kilkanaście dni wcześniej kupili auta "po starych cenach". Portale społecznościowe pełne są postów, takich jak ten: "Kilka dni temu odebrałem samochód i co mam zrobić? Pojechać do Tesli i go oddać? Nie mogę uwierzyć, że w ciągu kilkunastu godzin od zakupu straciłem 5 tys. funtów".

Podobną reakcję wywołała druga już obniżka cen w Chinach w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. W weekend niezadowoleni właściciele Tesli protestowali przed centrami dystrybucyjnymi w Szanghaju i innych miastach. Żądali m.in. odszkodowania. Nic dziwnego. Obecne ceny są niższe od tych z września 2022 roku od 13 do 24 proc.

Eksperci wskazują, że dzięki temu ruchowi coraz więcej osób będzie rozważało kupno samochodu elektrycznego. Jednak jak ostatnio z każdym niemal posunięciem Elona Muska, nieuporządkowany marketing spowodował negatywną reakcję klientów. Czy zrażą się oni do tych elektryków na stałe? Czas i sprzedaż pokaże.