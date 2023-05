Przecena spółek energetycznych. WIG20 w dół przy drożejącym dolarze

Chociaż na rynkach bazowych obserwowane były wzrosty najważniejszych indeksów, na GPW sesję zdominował kolor czerwony, obecny na wszystkich głównych średnich i prawie wszystkich branżowych. Najmocniej przeceniono sektor energetyczny, po tym jak pojawiły się informacje w sprawie utworzenia NABE.

Po kilku dniach nieudanych prób pokonania oporu z poziomu 1950-1955 pkt. WIG20 w środę cofnął się przy przecenie niemal wszystkich spółek z portfela. Uwagę zwracało ponad 1-proc. umocnienie dolara względem złotego. O godz. 17.00 kurs USD/PLN wynosił ponad 4,17 zł i był najwyżej od początku maja.

W Europie opublikowano dane o inflacji HICP, jednak zgodnej z prognozami, a na waluty większy wpływ miały doniesienia o wniosku o tym, aby doprowadzić do głosowania na temat podniesienia limitu zadłużenia USA. Kevin McCarthy – spiker Izby Reprezentantów – przyznał, że porozumienie jest możliwe jeszcze w tym tygodniu.

Cofnięcie na WIG20 nie zmienia w wiele w technicznym spojrzeniu i wciąż wpisuje się w konsolidacyjny układ na wykresie. W czwartek WIG20 spadł 0,81 proc. WIG oddał 0,66 proc. Pod kreską znalazły się też mWIG40 (-0,43 proc.) i sWIG80 (-0,07 proc.). Obroty przekroczyły 915 mln zł, z czego 685 mln dotyczyło WIG20.

"Można powiedzieć, że od końca kwietnia WIG20 konsoliduje się poniżej tego oporu (szczyt ze stycznia, red.). Jest to trudna sytuacja zarówno dla analityków, jak i inwestorów, bo konkretnych sygnałów inwestycyjnych w tej chwili brak, a dopóki z kolei pozostaje poniżej tego poziomu, to cały czas istnieje dosyć spore ryzyko, że jednak popyt przegra z podażą i indeks odwróci tendencję na spadkową i na rynek ponownie powrócą te spadki, które mieliśmy na początku tego roku" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowały tylko WIG-Leki (1,32 proc.) oraz WIG-Nieruchomości 0,12 proc.) oraz WIG-Banki (0,11 proc.). Najmocniej przeceniono sektor energetyczny (-4,26 proc.) i chemiczny (-3,54 proc.).

W WIG20 najmocniej zniżkowały więc akcje PGE (-5,64 proc.), spadki sektora wiązały się z kolejnymi informacji o przesunięciu terminu utworzenia NABE i wydzielenia aktywów węglowych. W mWIG40 liderami przeceny były Tauron (-7,47 proc.) i Enea (-7,02 proc.).

Mocno zniżkował też kurs Cyfrowego Polsatu (-5,22 proc.) i nieco mniej innego telekomu Orange (-2,66 proc.). Mocniejszy dolar nie służył spółkom surowcowym, z których KGHM (-1,48 proc.) po sesji przedstawia wyniki za I kwartał.

Spadły akcje Kruka (-1,72 proc.), a w środę spółka podała, że zarząd rekomenduje ZWZ, by spółka wypłaciła 15 zł dywidendy na akcję.

Neutralnie zachował się kurs Asseco (0,00 proc.), które poinformowało, że chce przeprowadzić skup akcji za ponad 1 mld zł.

Na plusie był kurs Allegro (0,25 proc.), dla którego na szerokim rynku pokazała się rekomendacja BM mBanku, która podwyższyła cenę docelową akcji Allegro do 40,7 zł z 30 zł, utrzymując rekomendację "kupuj".

Niewielkie wzrosty pokazały kursy PKO (0,13 proc.) i Pekao (0,06 proc.). Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, zysk netto sektora bankowego w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 8,83 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42 proc. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2023 roku wyniosły 28,06 mld zł, co oznacza wzrost o 22,6 proc. rok do roku. Koszty działania banków były na poziomie 12,16 mld zł, o 10,3 proc. wyższe niż przed rokiem.