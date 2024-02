Protokół z posiedzenia RPP. Niektórzy oceniali, że stopy procentowe są zbyt niskie

Prezes Glapiński stał się „jastrzębiem”. To dobra wiadomość dla złotego Czwartkowe wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego musiało być szokiem dla wielu ekonomistów. Do niedawna zatwardziały „gołąb” nagle obrósł w jastrzębie piórka i zadeklarował twardą walkę z inflacją. To dobra wiadomość dla naszej waluty.