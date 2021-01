Protesty w obronie Nawalnego w Rosji. Setki zatrzymanych

fot. ANTON VAGANOV / Reuters

1857 osób zatrzymała policja w 75 miastach Rosji podczas niedzielnych protestów w obronie aresztowanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Najwięcej zatrzymań jest w Moskwie - około 390; policja zatrzymała m.in. żonę polityka, Julię Nawalną.

Szacunki te podał portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji. 120 osób zatrzymanych zostało we Władywostoku, gdzie demonstracje - ze względu na strefę czasową - rozpoczęły się w niedzielę wczesnym rankiem czasu polskiego.

W Krasnojarsku na Syberii policja zabrała na komisariaty 164 osoby, w Petersburgu, gdzie akcja jeszcze trwa - 177 osób.

W miastach Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu demonstracje już się zakończyły, a trwają jeszcze w centralnej Rosji.

Julia Nawalna została zatrzymana ponad dwie godziny po rozpoczęciu demonstracji, gdy pojawiła się w pochodzie w dzielnicy Sokolniki we wschodniej części Moskwy. W tym czasie demonstrujący przemieścili się już z centrum miasta, kierując się w stronę aresztu śledczego Matrosskaja Tiszyna, gdzie osadzony jest Nawalny.

W rejonie aresztu trwają liczne zatrzymania. Funkcjonariusze gwardii narodowej (Rosgwardii) rozdzielają zgromadzonych na mniejsze grupy, po czym wyłapują uczestników protestu i wsadzają ich do wozów policyjnych. Demonstrujący skandują: "Wolności!".

Wcześniej w Moskwie manifestanci zebrali się koło dwóch stacji metra po tym, jak blokady policyjne uniemożliwiły przedostanie się do ścisłego centrum. Liczbę uczestników trudno było oszacować. Po rozpoczęciu akcji moskiewskie merostwo poinformowało, że bierze w niej udział 300 osób.

Władze rosyjskiej stolicy zamknęły w niedzielę aż 11 stacji metra. Pociągi metra nie zatrzymywały się na nich, pasażerowie nie mogli wsiadać ani wysiadać.

Napływają doniesienia o przemocy ze strony policjantów podczas tłumienia protestów. W Petersburgu na Placu Siennym policja użyła gazu łzawiącego - podał niezależny portal MBCh Media. We Władywostoku policja używała paralizatora wobec zatrzymanych - podało Radio Swoboda, zastrzegając, że nie może potwierdzić tej informacji.

O użyciu paralizatorów w Petersburgu informuje niezależna telewizja Dożd. OWD-Info podaje, że w jednym z wozów policyjnych w Petersburgu znalazły się dwie osoby pobite przez policjantów, do innego auta policjanci przynieśli nieprzytomnego człowieka i poszukują lekarza. W Kazaniu jedna z uczestniczek protestu zemdlała w radiowozie.

Również w Kazaniu policjanci nakazali zatrzymanym położyć się na śniegu, zrywali z nich ochronne maseczki medyczne i fotografowali telefonami komórkowymi.

W całej Rosji zatrzymano ponad 50 dziennikarzy, szczególnie licznie zatrzymywano ich w Samarze, Ułan Ude, Krasnojarsku, Twerze - powiedziała szefowa Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Mediów, Sofia Rusakowa. Dodała, że dwóch dziennikarzy zostało pobitych.

/ fot. ANTON VAGANOV / Reuters

Władze Moskwy: na demonstrację przyszło 300 osób

Na demonstrację w Moskwie w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego przyszło 300 osób - podały w niedzielę władze Moskwy. Według merostwa około 200 osób zgromadziło się przy stacji metra Suchariewskaja, a kolejnych sto - przy stacji metra Krasnyje Worota.

Według ostatnich danych portalu OWD-Info, monitorującego zatrzymania w Rosji, policja zatrzymała w stolicy około stu osób w ciągu godziny od rozpoczęcia protestów.

Początkowo zwolennicy Nawalnego mieli zebrać się na Placu Łubiańskim, ale policja zablokowała centrum miasta. Współpracownicy Nawalnego wyznaczyli więc nowe miejsca zbiórki: stacje Suchariewskaja i Krasnyje Worota. Wkrótce potem władze Moskwy poinformowały, że obie stacje są wyłączone z ruchu: pociągi metra przejeżdżają przez te stacje, nie zatrzymując się.

Policja w obu miejscach zbiórki prowadziła masowe zatrzymania; ludzi zatrzymywano także na podwórzu świątyni prawosławnej koło stacji metra Suchariewskaja.

W tym rejonie zatrzymany został znany historyk i publicysta Nikołaj Swanidze. Zasiada on w Radzie ds. Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, której działacze monitorują przebieg protestu. Policjanci zwolnili go krótko po zatrzymaniu.

Daleki wschód kraju też protestuje

Protesty rozpoczęły się w niedzielę w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. We Władywostoku demonstrowało około stu osób. Policja usunęła protestujących z centrum miasta i znaleźli się oni na pokrytym lodem nabrzeżu.

W Chabarowsku na ulice wyszło kilkudziesięciu mieszkańców, Centralny plac miasta został całkowicie zablokowany przez policję.

W Jakucku, gdzie panuje ponad 40-stopniowy mróz, w proteście wzięło udział około 20 osób. Trzy zostały zatrzymane, pozostali uczestnicy protestu rozbiegli się.

Około dwustu osób przyszło na demonstrację w Irkucku; demonstrujących jest faktycznie tyle samo co policjantów. Do centrum miasta ściągnięto znaczne siły policji. Portal Tajga.info powiadomił o co najmniej dwóch zatrzymanych.

W Nowosybirsku ponad tysiąc osób uczestniczyło w pochodzie w centrum miasta, skandując: "Policja z narodem!".

Z Moskwy Anna Wróbel