Protesty w Iranie. Sądy zatwierdziły kary śmierci dla dwóch młodych ludzi

11 osób oczekuje na karę śmierci za udział w protestach po śmierci Mahsy Amini

Organizacje pozarządowe alarmują, że w Iranie 11 osób oczekuje na "nieuchronne wykonanie kary śmierci" za udział w protestach po śmierci Mahsy Amini, a wspólnota międzynarodowa powinna wywrzeć maksymalną presję na Teheran, by nie dopuścić do "rzezi" - pisze w niedzielę Times of Israel.