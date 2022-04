Protesty skarbówki w czasie rozliczania PIT-ów. Urzędnicy domagają się podwyżki

/ Puls Biznesu

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa zapowiedział akcje protestacyjne w urzędach Krajowej Administracji Skarbowej. Te mają trwać przez cały ostatni tydzień rozliczenia roku podatkowego. Związkowcy w imieniu urzędników domagają się 20-proc. podwyżek.

W urzędach Krajowej Administracji Skarbowej dojdzie do protestów. Zostały one zapowiedziane przez ZZ Związkowa Alternatywa. Mają one potrwać od 25 kwietnia do 2 maja i polegać na odejściu od stanowisk urzędników usługujących petentów, co ma cyklicznie się powtarzać pomiędzy godziną 12 a 12:15 przez cały tydzień.

Związkowcy za pośrednictwem konta na platformie Facebook zapowiedzieli, że w przypadku braku realizacji ich postulatów dojdzie do eskalacji działań protestacyjnych. Związkowa Alternatywa walczy w imieniu urzędników o podwyżki uposażeń zasadniczych o 20 proc., które miałyby objąć też wynagrodzenia wypłacane od 1 styczna 2022 r., oraz o realizację przepisów uchwały modernizacyjnej.

AB