Protestujący w Sejmie zapraszają pierwszą damę

Chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić pierwszą damę panią Agatę Dudę, żeby odwiedziła nas i osoby niepełnosprawne protestujące w Sejmie - powiedziała w piątek w Sejmie posłanka KO Iwona Hartwich.

W poniedziałek grupa dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wznowiła protest w Sejmie - o czym poinformowała posłanka Hartwich. Przedstawiła też wówczas obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej.

W piątek posłanka podczas konferencji przekazała, że do protestujących doszły słuchy, że pierwsza dama, jeśli otrzymałaby od protestujących zaproszenie, to pojawi się w Sejmie.

Wyjaśniła również, że do wiceministra rodziny i polityki społecznej Pawła Wdówika został wysłany e-mail potwierdzający chęć spotkania.

"Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 13.00. Do pana ministra uda się delegacja pięciu osób, przy czym od razu powiem, że pan minister również mówił o tym, że osoby które ewentualnie byłyby na tym spotkaniu, będą mogły wrócić tutaj na protest do Sejmu" - zaznaczyła posłanka KO.

Wiceszef MRiPS Paweł Wdówik spotkał się w czwartek z osobami z niepełnosprawnością, które protestują w Sejmie. "Umówiliśmy na spotkanie w przyszłym tygodniu, pięcioosobowa delegacja protestujących przyjdzie do ministerstwa – mówił po spotkaniu Wdówik.

Zapytany o stanowisko resortu rodziny i polityki społecznej do postulatów osób protestujących, Wdówik stwierdził: "będziemy o tym rozmawiać z państwem, którzy przyjdą do ministerstwa – jakie problemy rzeczywiście uniemożliwiają im niezależne życie i będziemy te problemy rozwiązywać".

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili w poniedziałek protest w Sejmie. Domagają się oni podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej realizujący ich postulat.

Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty – zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat – podniesienie renty socjalnej. Po proteście ich uczestnicy, m.in. Iwona Hartwich, otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Hartwich w 2019 r. kandydowała jednak do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i została wybrana.(PAP)

