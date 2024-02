Protestujący rolnicy wysypują ukraińskie zboże. Na granicy robi się gorąco

Nie trzeba było czekać zbyt długo na reakcje ze strony ukraińskiej. Głos w tej sprawie zabrał m.in. ambasador Ukrainy w Polsce.

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!" - napisał na portalu X.