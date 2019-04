Rolnicy znów protestują w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

Przede wszystkim na tę chwilę mówimy o zablokowanym całym Placu Zawiszy. Nie ma tam możliwości ruchu ani tramwajów, ani samochodów - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak w nawiązaniu do trwającego w centrum Warszawy protestu rolników.

W Warszawie na placu Zawiszy od rana w środę trwa manifestacja ogólnopolskiego ruchu rolników - AGROunii. Plac został wyłączony z ruchu, w związku z czym zmianom uległo kursowanie niektórych linii autobusowych i tramwajowych.

Rzecznik KSP zaapelował do kierowców, aby jeśli to możliwe omijać Plac Zawiszy i tak przygotować sobie trasę np. do pracy, aby nie musieć przejeżdżać przez plac.

Marczak przypomniał także, że około godz. 13 protestujący ruszą Al. Jerozolimskimi w kierunku Ronda Dmowskiego. "Podczas przemarszu uczestników protestu te ulice oraz ulice przyległe będę chwilowo wyłączone z ruchu" powiedział Marczak. Ma to zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom protestu jak i pozostałym osobom.

Manifestacja powinna zakończyć się o godz. 16.

