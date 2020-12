Protest rolników w Warszawie. Traktory blokują ulice

Agrounia

Policja zablokowała protest rolników, którym w sobotę ok. godz. 5 rano udało się wjechać na traktorach do Warszawy i zablokować skrzyżowanie ulicy Kasprzaka i Płockiej na Woli. Funkcjonariusze informują o nielegalności zgromadzenia i legitymują zgromadzonych.

W sobotę ok. godz. 5 rano rozpoczął się protest rolników organizowany przez Agrounię. Protestującym udało się wjechać na traktorach do Warszawy i zablokować skrzyżowanie ulicy Kasprzaka i Płockiej na Woli. Według organizatorów na miejscu jest ok. 60 maszyn. Na większości z nich widnieją polskie flagi.

Demonstrujący chcą kontynuować protest, jednak zablokowali ich funkcjonariusze policji. Funkcjonariusze informują o nielegalności zgromadzenia i wzywają do rozejścia się. Zaczęli też legitymować zgromadzonych.

Policja obecna jest też m.in. w okolicy Sejmu. Funkcjonariusze uniemożliwiają wjazd na ul. Wiejską od placu Trzech Krzyży oraz na ul. Matejki od strony Alei Ujazdowskich.

Protest rolników związany jest z przedstawioną w tym tygodniu tzw. piątką Agrounii, która zakłada wsparcie polskiego rolnictwa.

Wśród pięciu postulatów przedstawionych w ten poniedziałek znalazły się dopłaty dla rolników i producentów, którzy produkują po cenach skupu poniżej progu opłacalności oraz zapewnienie polskiej żywności priorytetu w sprzedaży w sklepach. Rolnicy domagają się zdrowej konkurencji na rynku, w tym zakończenia przewagi rynkowej niektórych firm; chcą też, by dochodowe gałęzie gospodarki takie jak np. branża futerkowa nie były likwidowane.

"Udało nam się obronić przed piątką dla zwierząt, ale nie udało nam się obronić przed tym, żebyśmy nie byli wykorzystywani" - mówił w opublikowanym w piątek wideo lider Agrounii Michał Kołodziejczak. W sobotę rano już w trakcie protestu podkreślał, że to, o czym chcą powiedzieć rolnicy, "usłyszy dziś cała Polska".

Fogiel: Wsłuchamy się w ten głos i zobaczmy, jakie są możliwości

Fogiel pytany w sobotę w radiu Zet o protest powiedział, że jeżeli ktokolwiek poniesie straty w swojej działalności gospodarczej, otrzyma za to rekompensatę.

Wicerzecznik PiS dodał, że cały czas w kontakcie z rolnikami jest minister rolnictwa. "Rolnictwo ma taką specyfikę sezonową, to nie jest przecież pierwszy raz, kiedy wsparcie dla rolników jest potrzebne i ono na pewno zostanie udzielone, oczywiście w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe. Tu jestem przekonany, że minister rolnictwa trzyma rękę na pulsie" - powiedział Fogiel.

Na uwagę, że widocznie minister rolnictwa jest nieskuteczny, skoro rolnicy domagają się spotkania z premierem, poseł PiS odparł, że to już jest decyzja premiera, czy się z rolnikami spotka. "Za kwestie związane z rolnictwem odpowiada minister rolnictwa, tak jest, i tak było zawsze" - dodał Fogiel.

"Oczywiście, że gospodarka to naczynia połączone i oczywiście, że spowolnienie gospodarcze ma wpływ na nas wszystkich, na rolników, ale też na wiele innych branż i nie jest chyba jednak tajemnicą, że rząd i premier naprawdę robią wszystko, żeby te skutki kryzysu wywołanego koronawirusem - kryzysu, który nie występuje wyłącznie w Polsce - minimalizować" - mówił Fogiel.

Na pytanie, czy rząd jest w stanie zaproponować coś tej konkretnej grupie, Fogiel odparł, że dla rolników przeznaczonych jest wiele programów, "czy to unijnych czy to krajowych". "Ale oczywiście wsłuchamy się w ten głos i zobaczymy, jakie są możliwości" - powiedział Fogiel.

autorka: Sonia Otfinowska, Edyta Roś