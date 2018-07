Protest policjantów – o co walczą?

Strajk policjantów trwa. Od wczoraj przy interweniowaniu funkcjonariusze starają się jedynie pouczać sprawców. Co chcą w ten sposób osiągnąć? Przede wszystkim wyższe wynagrodzenia, powrót do pełnopłatnej płacy za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz cofnięcia reformy emerytalnej.

W maju bieżącego roku pisaliśmy, że sytuacja w policji jest napięta. Statystyki dotyczące sytuacji kadrowej zatrważały. W informacji przekazanej związkom zawodowym przez Komendę Główną Policji, według stanu na 1 kwietnia 2018 roku brakowało 5329 funkcjonariuszy. W pierwszym kwartale odeszło 1637 policjantów, a przyjęto 623. Mimo Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci nie są zadowoleni z ich warunków zatrudnienia.

Czego oczekują policjanci

„Nie zgadzamy się na trwające od wielu lat, lekceważenie naszego zaangażowania i poświęcenia służbie innym. Domagamy się prawa do godnego życia i zapewnienia przyszłości dla naszych rodzin i najbliższych. Uważamy, że za naszą służbę, należą się nam godziwe warunki jej pełnienia i wynagrodzenia” – piszą związkowcy w apelu Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów.

Policjanci oczekują podwyżek w 2019 roku o 650 zł, a w 2020 r. – o 500 zł. Dodatkowo funkcjonariusze chcą przywrócenia 30 dni płatnych za zwolnienia lekarskie, przywrócenia waloryzacji uposażeń, płatnych nadgodzin i zmiany systemu emerytalnego.

W przypadku emerytur policjanci chcą powrotu do poprzedniego systemu. Są za pozostawieniem25-letniego czasu służby, ale domagają się likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie jest to 55. rok życia

Co na to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji? W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej resortu, czytamy, że MSWiA podjął się rozmów ze związkami zawodowymi. Jednak już na początku komunikatu można dowiedzieć się, że obecna sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. – MSWiA zależy, aby funkcjonariusze otrzymywali za swoją służbę godne wynagrodzenie. Niestety w tej kwestii mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych służb – czytamy w oświadczeniu.

Sytuacja kadrowa w Policji

MSWiA przypomina, że w styczniu 2019 roku funkcjonariusze będą zarabiać o ok. 800 zł więcej niż w 2015 roku, wzrosnąć mają również wynagrodzenia pracowników cywilnych – o średnio 750 zł. – Niezależnie od tego, od 1 maja br. podwyżki otrzymali najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Policja dostała na ten cel ponad 98 milionów zł. Podniesiony został również dodatek dla 9,2 tysiąca policjantów, którzy pełnią służbę w garnizonie stołecznym. Wynosi on teraz 479,90 zł. Policja na ten cel otrzymała 15 mln zł – podaje resort.

W maju na łamach Bankier.pl w artykule: „Brakuje chętnych do pracy w policji” pisaliśmy na temat sytuacji kadrowej. Okazuje się, że zwolnień ze służby w I kw. 2018 roku było ponad dwukrotnie więcej niż przyjęć, a liczba wakatów przekroczyła 5 tysięcy.

Stan kadrowy w policji Garnizon (KWP/KSP) Przyjęcia do służby w I kwartale 2018 r. Zwolnienia ze służby w I kw. 2018 r. Wakat na dzień 1 kwietnia 2018 r. Dolnośląski 55 163 557 Kujawsko-pomorski 21 83 180 Lubelski 25 77 128 Lubuski 14 51 199 Łódzki 23 119 503 Małopolski 81 128 366 Mazowiecki 35 74 232 Opolski 33 77 105 Podkarpacki 26 71 72 Podlaski 61 70 196 Pomorski 37 97 336 Śląski 20 212 487 Warmińsko-mazurski 20 39 150 Wielkopolski 16 125 455 Zachodniopomorski 53 82 378 Komenda Stołeczna Policji 73 108 855 Razem KWP/KSP 623 1623 5260 Szkoły policyjne z WSPol w Szczytnie - 14 69 Razem 623 1637 5329 Źródło: NSZZ Policjantów

Andrzej Szary, szef policyjnego związku zawodowego odniósł się również w kontekście strajku do sytuacji kadrowej w Policji. – Protest nie jest wymierzony we władze ani w naszych przełożonych. Celem protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dramatycznie pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy i braki w obsadzie kadrowej skutkujące przeciążeniem obowiązkami pozostających w służbie policjantów – podał przewodniczący ZW Policjantów.

Weronika Szkwarek