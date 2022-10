"Solidarność" zapowiada protest nauczycieli. Domagają się realizacji porozumienia sprzed trzech lat

fot. Piotr Guzik / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zapowiedziała akcję protestacyjną, która odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Warszawie. Związkowcy będą walczyć o realizację porozumienia pomiędzy reprezentantami nauczycieli a rządem, zawartego w 2019 r. Na liście postulatów znajduje się podwyżka o 5 pp. ponad inflację od stycznia 2023 r. oraz zmiana systemu wynagrodzeń.

Akcje protestacyjne, które rozpoczęły się w polskich szkołach wraz z powrotem dzieci do szkół, mają przerodzić się w manifestację. Ta ma odbyć się 17 listopada 2022 r. w Warszawie. Organizatorem protestu w stolicy będzie KSOiW NSZZ „Solidarność”. Związkowcy poinformowali o swojej decyzji za pośrednictwem komunikatu po spotkaniu prezydium związku.

Głównymi postulatami strony społecznej będzie doprowadzenie do realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., które zakończyło ówczesny ogólnopolski strajk nauczycieli. „Solidarność” chce, aby ówczesne ustalenia zostały w końcu wcielone w życie. Mowa to o dwóch postulatach – zmiany systemu wynagrodzenia nauczycieli w powiązaniu go z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz przyznaniu podwyżki dla pedagogów od stycznia 2023 r., która miałaby wynieść o 5 pp. ponad poziom inflacji. Dla przypomnienia warto podkreślić, że z finalnego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w Polsce we wrześniu 2022 r. wyniosła 17,2 proc. w relacji rocznej.

Ostateczne stanowisko co do organizacji protestu było konsultowane przez związkowców z nauczycielami. Jak podkreśla „Solidarność” w swoim komunikacie, zarówno pracownicy, jak i związkowcy są gotowi na tego typu manifestację.

fot. NSZZ "Solidarność" / NSZZ "Solidarność"

Alan Bartman