Protest na pograniczu polsko-niemieckim. "Żądamy otwarcia granic bez wyjątku"

Od poniedziałku większość pracowników pogranicza będzie mogła przekraczać granicę z Niemcami bez konieczności odbycia kwarantanny. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów pomija medyków, dlatego dziś tu jesteśmy. To nasz gest solidarności z nimi – powiedziała PAP w piątek Marta Szuster, protestująca w Linken.

Protest mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego w piątek w południe został zorganizowany oficjalnie po niemieckiej stronie granicy Lubieszyn-Linken. Nieformalnie wsparli go spacerowicze po polskiej stronie granicy.

Na transparentach trzymanych przez manifestantów można było przeczytać m.in.: "Żądamy otwarcia granic bez wyjątku", "Rząd dyskryminuje lekarzy", "Medyk nie jest gorszym sortem", "Tęsknie za tobą tato".

Protest po stronie niemieckiej zorganizowały radna Gminy Mescherin w Brandenburgii Marta Szuster i radna gminy Löcknitz w Meklemburgii Katarzyna Werth. Szuster powiedziała PAP, że one, jak i inni protestujący są na granicy w geście solidarności z medykami.

"Powinniśmy dziś (piątek) świętować zwycięstwo, ponieważ polski rząd zdecydował się na złagodzenie obostrzeń wobec mieszkańców pogranicza pracujących i uczących się za granicą. Ale protestujemy, bo w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zostali jednak pominięci medycy, na co nie ma absolutnie naszej zgody. To są m.in. aptekarze, fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki. Solidaryzujemy się z nimi. (…). Chcemy im pomóc. Nie poddajemy się" – powiedziała PAP Szuster, zapowiadając kolejne protesty, jeśli sytuacja się nie zmieni.

Przyznała, że większość osób, które protestowały wcześniej będą mogły w poniedziałek przekroczyć granicę, jechać do domu i do pracy, "ale nie medycy".

Zaznaczyła, że do opublikowanego w czwartek na stronie polskiego ministerstwa zdrowia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii "skierowana została lawina uwag" (te można było przekazywać w ramach konsultacji do południa w piątek - PAP)

"Mam nadzieję, że zostaną przeczytane, zobaczone. Utrzymywanie obostrzeń wobec medyków nie ma podstaw" – powiedziała PAP Szuster.

Zaznaczyła, że w Niemczech "liczba zakażeń u pracowników służby zdrowia jest znikoma, u lekarzy praktycznie ich nie ma". "(…) Niemiecka strona dba, by personel medyczny się nie zarażał. Dla niej nie jest problemem powrót polskich pracowników służby zdrowia do domów" – podkreśliła Szuster.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował na Facebooku, że osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni - od 4 maja będą mogli wrócić do pracy i nauki. Nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny.

Premier podkreślił, że decyzję podjęto po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami. Zastrzegł przy tym, że przedwczesne otwarcie granic to duże ryzyko. Poinformował, że dopuszczenie do reaktywacji wirusa na terenach przygranicznych zaprzepaściłoby to, co udało się dotychczas osiągnąć.

Granice Polski są zamknięte od 15 marca. Od 27 marca zamknięto je także dla pracowników transgranicznych. Osoby, które przekraczają granice, muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie.(PAP)

autorka: Inga Domurat

ing/ mark/