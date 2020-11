"Gastrosprzeciw" barów i restauracji. "Rząd nie ma pieniędzy ani planu"

FORUM

Około 200 osób związanych z branżą gastronomiczną manifestowało we wtorek w Kielcach, by wyrazić swój sprzeciw w związku z restrykcjami wprowadzonymi przez rząd z powodu pandemii koronawirusa. "Zaczyna się pogrzeb gastronomii" - mówili organizatorzy protestu.

Protest był związany z obostrzeniami obowiązującymi od 24 październik, które zakładają zamknięcie restauracji, pubów i barów. Dozwolona jest jedynie sprzedaż jedzenia na wynos. Demonstracja rozpoczęła się o godzinie 12 na kieleckim Rynku.

Przeczytaj także Rząd przedłużył zamknięcie restauracji, tym razem bezterminowo

"Zebraliśmy się po to, aby wyrazić nasz +gastrosprzeciw+. Sytuacja jest tragiczna. Tak naprawdę rząd pozbawia nas pracy, pieniędzy i możliwości rozwoju. Nie chcemy siać zamętu, stwarzać problemów, ale sytuacja, która nastała w naszym kraju zmusza nas do tego" – mówił jeden z restauratorów.

"Na jakiej podstawie stwierdzono, że w restauracjach jest najwięcej zakażeń? Na jakiej podstawie ktoś zdecydował, żeby z dnia na dzień zamknąć potężny biznes? Jak mamy dalej funkcjonować i żyć?" – pytał.

Zaznaczył, że w lokalach przestrzegane były wszelkie normy sanitarne, a decyzja o zamknięciu restauracji była nieodpowiedzialna. "Od początku cała gastronomia zgadzała się na reżimy, obostrzenia, zabezpieczenia – środki dezynfekcyjne, ograniczenie liczby gości, prace w maskach, mierzenie temperatury – wszystko to robiliśmy, a w tej chwili stwierdzono, że nie możemy pracować" – powiedział.

"Wyrażamy nasz sprzeciw, musimy mówić o tym głośno. W tej chwili zimy raczej już nikt nie przetrwa. Rząd nie ma pieniędzy i planu na to, co zrobić z pracodawcami-restauratorami. Społeczeństwu wmawia się, że możemy pracować w opcji na wynos. Jest to 5 do 10 procent możliwości danych restauracji" – dodał.

Podobnie jak w przypadku Strajku Kobiet, demonstranci przeszli ulicami w centrum miasta, skierowali się m.in. przed Urząd Wojewódzki, gdzie w skrzynce podawczej złożyli swoje postulaty. Na czele pochodu restauratorzy nieśli trumnę, natomiast większość uczestników klepsydry pogrzebowe oraz transparenty z hasłami m.in. "Czarna polewka dla rządu, ostatnia zupa polskiej gastronomii", "Stop dla zamykania restauracji".

Branża gastronomiczna apeluje m.in. o zwolnienia z opłacania składek ZUS dla pracowników i przedsiębiorców na okres 6 miesięcy i zwolnienia z opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń.

"Protest przebiegł spokojnie, policjanci nie podejmowali żadnych interwencji" – przekazała PAP Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

wdz/ aj/