Protest Służby Więziennej. Na tapet trafiły dodatki służbowe i ustawa modernizacyjna

Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych będzie się kurczyć. Raport NIPiP

Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się do 2030 r. o 36,3 tys. Obecnie w tych zawodach pracuje prawie 70 tys. osób z uprawnieniami emerytalnymi. Średnia ich wieku w chwili zgonu to ok. 62 lata, podczas gdy dla kobiet w Polsce wynosi blisko 82 lata - wynika z raportu NIPiP.