Telefon pomoże w walce z koronawirusem

Ministerstwo Cyfryzacji testuje aplikację ProteGO, która za pomocą łączności bluetooth będzie monitorowała możliwe zagrożenie koronawirusem, twórcy aplikacji zapraszają innych programistów do jej sprawdzenia, dlatego udostępnili jej kod źródłowy - pisze poniedziałkowa "Gazeta Polska Codziennie".

"GPC" podkreśla, że aplikację ProteGO przygotowuje społeczność polskich programistów, a wyda ją Ministerstwo Cyfryzacji. Twórcy aplikacji zapraszają innych programistów i testerów do jej sprawdzenia. Kod źródłowy ProteGO dostępny jest pod adresem: github.com/ProteGO-app.

"Wdrożenie tej aplikacji będzie miało sens tylko wtedy, gdy zyska społeczną akceptację, dlatego zależy nam, aby prace nad nią były transparentne" – mówi cytowany przez dziennik szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski.

Programista Piotr Michałowski powiedział "GPC", że użytkownicy smartfonów coraz mniej chętnie przyznają uprawnienia aplikacjom mobilnym, które chcą kontrolować ich położenie, ponieważ nikt nie chce być śledzony, nawet jeśli nie ma nic do ukrycia. Zdaniem Michałowskiego - pisze "GPC" - Ministerstwo Cyfryzacji wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc aplikację, która nie korzysta z GPS, lecz "nasłuchuje" za pośrednictwem technologii Bluetooth, której zasięg wynosi zazwyczaj kilka metrów, czy w pobliżu znajduje się inne urządzenie mobilne z taką aplikacją.

"Jeżeli wykryje takie urządzenie, to zapisuje tę informację w pamięci telefonu, a nie na rządowych serwerach, i trzyma ją przez najbliższe dwa tygodnie. Dodajmy do tego fakt, że aplikacja nie wymaga podania żadnych danych osobowych, do komunikacji używane będą losowe identyfikatory generowane co godzinę" - cytuje eksperta dziennik.

Autor: Karol Kostrzewa