Prosumenci zachowają obecny system rozliczania fotowoltaiki

Od 1 kwietnia zmienia się system rozliczania prosumentów. Czy trzeba będzie składać do sprzedawcy energii deklaracje o pozostaniu w obecnym systemie? Takie informacje pojawiły się w mediach społecznościowych, jednak wprowadzają one w błąd. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany.

Nagranie jednego z użytkowników serwisu TikTok wywołało spore zamieszanie wśród właścicieli fotowoltaiki i firm wyspecjalizowanych w obsłudze prosumentów. Do portalu WysokieNapiecie.pl zgłosił się czytelnik z prośbą o sprawdzenie, czy autor nagrania mówi prawdę. Chodzi o najnowszą nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 roku. Obecni prosumenci korzystają nadal z systemu opustów, ale - według autora z serwisu TikTok - żeby zostać na starych zasadach muszą "złożyć pisemne oświadczenie do swojego sprzedawcy energii". Argumentem miałby być art 4. ustęp 1b ustawy o OZE.

Dwa systemy rozliczania prosumentów

Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że zgodnie z art 4. ustęp 1b oświadczenie składane do sprzedawcy energii jest tylko możliwością, a nie obowiązkiem i dotyczy sytuacji, gdy obecny prosument chce zmienić sposób rozliczenia. Nie zmieniły się natomiast zapisy dotyczące obecnego systemu rozliczeń fotowoltaiki.

Na obecnych zasadach będą mogli rozliczać się ci, który już zostali prosumentami albo złożą wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do 31 marca 2022 roku. Wówczas sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia zgodnie z system opustów, chyba że jest to wybrany sprzedawca z umową kompleksową. Prosument odbiera z sieci w ciągu roku nadwyżkę energii, której nie wykorzystał, w stosunku 1:0,8 przy mikroinstalacjach o mocy do 10 kW i w stosunku 1:0,7 przy mikroinstalacjach większych niż 10 kW. Co ważne, prosument od pobranej w ten sposób energii nie uiszcza opłat dystrybucyjnych. Prawa do korzystania z systemu rozliczeń obowiązują prosumenta przez 15 lat od momentu wyprodukowania pierwszej energii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 roku.

Z kolei net billing ma polegać na rozliczaniu energii wartościowo. Prosument będzie od 1 lipca 2022 roku sprzedawał energię według średniej ceny miesięcznej. Wypracowaną nadwyżkę odbierze w ciągu roku, ale ze wszystkimi opłatami zgodnie z taryfą sprzedawcy, a więc zapłaci też opłatę za dystrybucję. Jeśli po roku uzyska nadpłatę, to nie wypłaci więcej niż 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego ta nadpłata dotyczy.

Magdalena Skłodowska