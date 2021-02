Prostytutki w Holandii zapowiedziały protest. Żądają zgody na powrót do pracy

Dorabiający na emeryturze i rencie muszą rozliczyć się z ZUS-em do końca lutego

Do końca lutego wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas, by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. W tym roku obowiązek ten należy wypełnić do 1 marca, bo ostatni dzień lutego przypada w niedzielę.