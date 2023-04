Prosta Giełda zadebiutowała. Handel jednak nie ruszył, a TKO przekracza 1000%

Na liście spółek z NewConnect jest już Prosta Giełda. Mimo debiutu handel akcjami nie ruszył, bo kurs cały czas znajduje się na tzw. "widłach". Teoretyczny kurs otwarcia pokazuje wzrost przekraczający 1000 proc. względem kursu odniesienia.

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Prosta Giełda jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz trzecim debiutem w 2023 roku. Do obrotu wprowadzono 3 mln akcji po kursie odniesienia wynoszącym 0,73 zł. Handel akcjami jednak nie ruszył o godz. 11.00, kiedy zwyczajowo ma miejsce pierwsze notowanie transakcji na akcjach nowej spółki z NewConnect, ze względu na przekroczenia odchylenia wahań kursu od przyjętych "widełek".

Na NewConnect dopuszczalne ograniczenie wahań kursu w dniu debiutu wynosi 50 proc., natomiast wzrost dla teoretycznego kursu odniesienia (TKO) w przypadku Prostej Giełdy od godziny 11.00 wynosił 1078 proc. Zlecenia kupna PKC (po każdej cenie) momentami windowały potencjalny kurs do 10,50 zł za akcję, powiększając teoretyczną zmianę do ponad 1338 proc.

Szerzej o mechanizmach zawieszających notowania spółek giełdowych można przeczytać w wywiadzie z szefem działu notowań GPW, który tłumaczył rolę widełek statycznych oraz dynamicznych, a także efekt zleceń kupna PKC wobec braku odpowiedzi drugiej strony rynku, a więc sprzedających.

Tych w przypadku Prostej Giełdy jest 17, a tzw. free float, dotyczący akcji, nieznajdujących się w posiadaniu dużych inwestorów (posiadających co najmniej 5 proc.) w stosunku do ich całkowitej liczby wynosi 39,32 proc. i należy do 15 akcjonariuszy spółki, którzy widocznie nie są chętni do sprzedaży większej ilości akcji w dniu debiutu, przez co TKO nie pozwala na zawarcie pierwszej transakcji w przyjętych przez giełdę widełkach statycznych.

Sama wartość free float wg kursu odniesienia to niespełna 800 tys. zł., a cała firma została wyceniona na 2,19 mln zł. Na NewConnect według kursów z czwartku, 6 kwietnia, mniejszą kapitalizację miałoby tylko 14 spółek.

Prosta Giełda to według dokumentu informacyjnego spółka z sektora IT, która zajmuje się produkcją oprogramowania. W ubiegłym roku zanotowała przychody na poziomie 686 tys. zł i zysk w wysokości 422 tys., zł (dane nieaudytowane).

Zainteresowanie akcjami spółki przy jednoczesnej ograniczonej podaży może przynieść jeden z lepszych debiutów na NewConnect. W tym roku był takim na przykład debiut Olympu, którego kurs pierwszego dnia wzrósł o 125 proc. Może się też zdarzyć, że notowania nie ruszą w dniu debiutu tak, jak to miało miejsce w przypadku np. Passusa w 2018 r., kiedy handel był wstrzymany przez 9 dni, albo Spyrosoftu, kiedy spółka była na "widłach" przez 5 dni.