Proponuje wysokie stawki na lokatach. Co wiemy o Banku Nowym?

Zaproponował 6,5 proc. na lokacie, szturmem zdobywając czołówkę zestawień najlepszych lokat. Bank Nowy, bo o nim mowa, wywodzi się z bankowości spółdzielczej. Pod obecną marką działa od 2020 roku. Przypomnijmy najważniejsze fakty na temat dotychczasowego lidera rankingów.

Dla kogoś, kto przez dłuższy czas nie interesował się rynkiem lokat, pewnym zaskoczeniem może być pojawienie się w czołówkach naszych rankingów instytucji o nazwie Bank Nowy. Na przykład w ostatnim rankingu lokat rocznych Bank Nowy znajduje się ze swoją ofertą na pierwszym miejscu, dlatego postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom historię tej marki. Historię krótką, bo liczącą raptem dwa lata.

W styczniu 2020 roku zapadła decyzja o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Była to alternatywa dla ogłoszenia upadłości, bo bank znajdował się w złej sytuacji finansowej. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy warunki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze PBS był zagrożony upadłością, po drugie nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, i wreszcie po trzecie podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Bank Nowy w rękach neoBanku

W tym celu utworzono tzw. bank pomostowy, który rozpoczął działalność pod marką Bank Nowy BFG. Przeniesiono do niego produkty klientów i zapewniono ciągłość działania tej instytucji. - W sytuacji, w której znalazł się PBS, drugi największy bank spółdzielczy w Polsce, niezbędne okazało się rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji, żeby ten istotny dla regionu bank kontynuował swoją działalność – argumentował wówczas Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W październiku 2021 roku BFG podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Banku Nowego BFG. Pakiet większościowy (72 proc.) objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy działający pod nazwą neoBank, a pozostałe akcje nabyły inne podmioty. Wraz ze sprzedażą Banku Nowego BFG zakończony został proces przymusowej restrukturyzacji PBS. Obecnie marka Bank Nowy należy zatem do neoBanku. Depozyty zgromadzone w tej instytucji nadal chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wyścig na lokaty. Było 6,5 proc., jest już 7 proc.

A te należą do najwyżej oprocentowanych na rynku, choć obwarowane są dodatkowymi warunkami. Na przykład w ofercie najdziemy depozyt na 6,5 proc. w skali roku. Jest to lokata miesięczna z narzuconym górnym limitem w wysokości 10 000 zł. Nieco lepsze warunki (choć z niższym oprocentowaniem) znajdziemy na lokacie rocznej ze stawką 6,2 proc. Tu klient może już ulokować do 100 tys. zł i założyć maksymalnie 4 takie lokaty. Powyżej sześciu procent znajdziemy też na lokacie kwartalnej (a dokładniej 6,1 proc.).

Choć przez ostatnie dni Bank Nowy królował w rankingach, to właśnie został zdetronizowany przez BOŚ Bank. Bank Ochrony Środowiska zaproponował bowiem 7 proc., co obecnie jest najwyższą stawką na rynku. O szczegółach piszemy tutaj. Niestety, w obliczu szalejącej inflacji nawet takie – niewidziane od lat stawki - nie są satysfakcjonujące dla klientów banków. W praktyce depozyty poniżej wskaźnika inflacji i tak przynoszą stratę deponentom.