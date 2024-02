Proponują 430 zł w promocji konta. Instrukcja jak odebrać nagrodę

Kolejna promocja od Banku BNP Paribas. Tym razem do zgarnięcia jest łącznie 430 zł za otwarcie konta i wykonanie prostych aktywności. W cyklu „Prześwietlamy promocje” bierzemy pod lupę akcję „Zrób coś dla siebie” i sprawdzamy potencjalne haczyki.

Nowa promocja jest w zasadzie bliźniacza do tych, które opisywaliśmy już na łamach Bankier.pl. Zmienia się jedynie kwota nagrody i wymagania stawiane użytkownikowi. Nie są one jednak przesadnie przekombinowane, więc zgarnięcie bonusu nie powinno nikomu sprawić trudności. Akcja kierowana jest do nowych klientów, czyli osób, które w ciągu ostatniego roku nie posiadały rachunku w BNP Paribas. Promocja jest limitowana do 9000 zgłoszeń i można się do niej zapisać do 17 maja 2024 r.

Aby skorzystać z promocji należy się zarejestrować przez TEN LINK. Po dokonaniu rejestracji należy podpisać umowę z bankiem, otworzyć konto i aktywować kartę płatniczą. Można to zrobić w kanałach elektronicznych. Już za spełnienie tych warunków bank wypłaci 50 zł jako pierwszą nagrodę.

Kolejne dwie nagrody bank wypłaci przelewem w dwóch ratach – po 190 zł w miesiącach następujących po miesiącu, w którym użytkownik wykona:

minimum 4 transakcje Blikiem na dowolną kwotę każda, oraz

minimum 2 przelewy na kwotę min. 50 zł każdy, oraz

zasili konto wpływami na łączną kwotę min. 900 zł.

I to tyle. Łącznie do odebrania jest 430 zł.

Tradycyjnie sprawdzamy jednak regulamin promocji „Zrób coś dla siebie”. Co warto jeszcze wiedzieć?

Wpływem na konto nie musi być pensja – może to być dowolny przelew z zastrzeżeniem, że nie mogą to być przelewy z innych rachunków uczestnika prowadzonych przez bank. Nie może to być także wpłata gotówkowa.

Transakcja Blik to transakcja wykonana z konta osobistego z wykorzystaniem usługi Blik, czyli usługi umożliwiającej składanie zleceń płatniczych w Aplikacji GOmobile, w tym przelewów na telefon Blik z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu (chodzi np. o transakcje hazardowe).

Promocja jest limitowana do 9000 zgłoszeń.

Jakie konto w promocji?

W ramach promocji bank proponuje swój flagowy rachunek, czyli Konto Otwarte na Ciebie. Konto jest bezpłatne, ale za Kartę Otwartą na Dzisiaj pobierana jest opłata warunkowa. By nie płacić za plastik, należy wykonać minimum 3 transakcje miesięcznie, zalogować się do bankowości elektronicznej i wyrazić zgody marketingowe. W innym wypadku bank naliczy:

2 zł – jeśli klient wykona tylko trzy transakcje,

7 zł – jeśli nie spełni żadnego warunku.

Bank nie pobiera opłaty za kartę od klientów w wieku do 26 lat.

Do rachunku można też wybrać Kartę Otwartą na Świat. Oferuje ona dostęp do płatności w 160 walutach bez kosztów przewalutowań, ale kosztuje 12 zł miesięcznie. Alternatywą jest też Karta Otwarta na eŚwiat za 8 zł. Ten plastik zawiera dodatkowe ubezpieczenie „Cyber Pomoc”.

Standardowo w ramach rachunku klient dostaje dostęp do bezpłatnych przelewów elektronicznych, aplikacji czy szeregu płatności mobilnych (m.in. Apple Pay, Blik, Google Pay i inne).

