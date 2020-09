Ruszają jesienne promocje kredytów hipotecznych

fot. elxeneize / Shutterstock

Po akcje promujące kredyty hipoteczne sięga regularnie kilka banków na polskim rynku. Jesienią kredytodawcy przygotowali nowe edycje promocji. Bankier.pl sprawdził, gdzie potencjalni kredytobiorcy mogą liczyć na specjalne warunki cenowe.

Powrót ING Banku Śląskiego do grona banków akceptujących 20-procentowy wkład własny to jedno z najważniejszych wydarzeń września na rynku kredytów hipotecznych. Ruch banku zwiastuje zapewne serię zmian w podejściu innych kredytodawców „odmrażających” dostęp do finansowania. Bank ten znalazł się także w dość wąskim gronie instytucji, które przygotowały na jesień promocje cenowe.

Nowa edycja promocji kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Do 11 października 2020 r. w ING Banku Śląskim dostępna jest oferta specjalna promowana pod szyldem „Jesienna wyprzedaż”. Aby skorzystać z nowych warunków, należy złożyć w tym czasie kompletny wniosek o finansowanie lub wykonać ten krok w okresie ważności formularza informacyjnego z promocyjnymi stawkami.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient musi także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku, z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Klienci banku mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 2,10 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,95 pp. i prowizją 1,95 proc.

Dostępne są także warianty kredytu z okresowo (przez pierwszych 5 lat) stałą stopą procentową. Warto zwrócić uwagę, że warunki nieco bardziej atrakcyjne niż w poprzedniej edycji promocji. Marże i stawka prowizji spadły o 0,04 pp. w wariancie „Lekka rata”, a w opcji „Łatwy start” stawka marży jest niższa o 0,05 pp. niż do połowy września.

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Do 29 października 2020 r. można skorzystać z promocji kredytów hipotecznych w mBanku. Tym razem pod hasłem „Bliżej swojego domu”.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane, w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,45 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,10 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 1,99 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,70 pp. (dla niższej wpłaty własnej).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 1,90 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,50 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

mBank w aktualnej edycji promocji mocniej różnicuje warunki dla osób dysponujących wkładem własnym w wysokości co najmniej 20 proc. i pozostałych. Dla tych pierwszych marża jest wyższa o 0,05 pp. niż w poprzedniej odsłonie. Dla pozostałych – wyższa o 0,10 pp.

Promocja kredytu hipotecznego w Pekao Banku Hipotecznym

Do 30 września w Pekao Banku Hipotecznym dostępna jest oferta promocyjna „eHipoteka”. Mogą z niej skorzystać osoby, które złożą elektroniczny wniosek o finansowanie. Oferta dotyczy tylko kupujących lokal mieszkalny, uzyskują dochody z umowy o pracę i wnioskują o finansowanie mieszczące się w przedziale kwotowym od 100 do 600 tys. zł.

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Marża wynosi 1,99 pp., niezależnie od wysokości wkładu własnego. Kredytodawca wymaga co najmniej 20-procentowej wpłaty. W standardowej ofercie banku marża kredytowa to 2,09 pp. (dla kredytów z LTV do 60 proc.) i 2,39 pp (dla kredytów z LTV powyżej 60 proc.).

Przypomnijmy, że Pekao Bank Hipoteczny nie wymaga dodatkowych zakupu produktów – jego „znakiem rozpoznawczym” jest brak sprzedaży krzyżowej.

Dni otwarte kredytu mieszkaniowego w Banku Pekao

Bank Pekao promuje pod hasłem „Dni otwarte kredytu mieszkaniowego” swoje produkty hipoteczne. Z oferty można skorzystać do 30 września. Osoby, które w tym czasie otrzymają formularz informacyjny, mogą w terminie jego ważności złożyć wniosek. Umowa kredytowa powinna zostać zawarta najpóźniej 14 grudnia 2020 r.

W ramach sprzedaży krzyżowej klient musi:

posiadać albo zawrzeć umowę o rachunek typu ROR wraz z kartą debetową zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami,

aktywować dostęp do rachunku za pośrednictwem PeoPay lub Pekao24,

wyrazić zgody marketingowe w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,

posiadać/nabyć kartę kredytową,

zakupić ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) dla oferty z ubezpieczeniem spłaty i zakupić ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Po spełnieniu tych dość rozbudowanych warunków można liczyć na marżę kredytową w wysokości 1,95 pp. (z prowizją 1,25 proc.) lub 2,05 pp. (z zerową prowizją). Minimalny wkład własny wynosi 20 proc.