Banki przedłużają promocje kredytów hipotecznych i konkurują o klientów

fot. Bankrx / Shutterstock

Wygasające z końcem września promocje kredytów hipotecznych wracają w październiku. Lista specjalnych akcji wydłuża się, co może zwiastować początki ostrzejszej konkurencji o klientów. Bankier.pl sprawdził, jakie warunki banki proponują kredytobiorcom jesienią.

Kredytodawcy, którzy w poprzednim miesiącu mieli zakończyć akcje promocyjne, powracają ze specjalnymi ofertami. To dobra wiadomość dla klientów poszukujących lepszych warunków finansowania zakupu nieruchomości. Jest z czego wybierać, chociaż różnica pomiędzy promocjami a tzw. standardową ofertą nie zawsze jest duża.

Przedłużenie promocji kredytu hipotecznego w Pekao Banku Hipotecznym

Do 31 października w Pekao Banku Hipotecznym dostępna jest oferta promocyjna „eHipoteka”. Mogą z niej skorzystać osoby, które złożą elektroniczny wniosek o finansowanie procesowany przez portal e-pekaobh. Oferta dotyczy tylko zobowiązań zabezpieczonych na lokalu mieszkalnym i osób, które uzyskują dochody z umowy o pracę. Kwota finansowania musi mieścić się w przedziale kwotowym od 100 do 600 tys. zł.

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Marża wynosi 1,99 pp. niezależnie od wysokości wkładu własnego. Kredytodawca wymaga co najmniej 20-procentowej wpłaty. W standardowej ofercie banku marża kredytowa to 2,09 pp. (dla kredytów z LTV do 60 proc.) i 2,39 pp. (dla kredytów z LTV powyżej 60 proc.).

Przypomnijmy, że Pekao Bank Hipoteczny nie wymaga dodatkowych zakupów produktów – jego „znakiem rozpoznawczym” jest brak sprzedaży krzyżowej. Marża kredytowa jest wyższa o 1 pp. do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej.

Bank Pekao nadal promuje „Dni otwarte kredytu mieszkaniowego”

Pod hasłem „Dni otwarte kredytu mieszkaniowego” również w październiku Bank Pekao promuje swoje produkty hipoteczne. Z oferty można skorzystać do końca miesiąca. Osoby, które w tym czasie otrzymają formularz informacyjny, mogą w terminie jego ważności złożyć wniosek. Umowa kredytowa powinna zostać zawarta najpóźniej 14 stycznia 2021 r.

W ramach sprzedaży krzyżowej klient musi:

posiadać albo zawrzeć umowę o rachunek typu ROR wraz z kartą debetową zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami,

aktywować dostęp do rachunku za pośrednictwem PeoPay lub Pekao24,

wyrazić zgody marketingowe w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,

posiadać/nabyć kartę kredytową,

zakupić ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) dla oferty z ubezpieczeniem spłaty i zakupić ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Po spełnieniu tych dość rozbudowanych warunków można liczyć na marżę kredytową w wysokości 1,95 pp. (z prowizją 1,25 proc.) lub 2,05 pp. (z zerową prowizją). Minimalny wkład własny wynosi 15 proc., a w przypadku lokali i domów o powierzchni powyżej 80 mkw. – 20 proc.

Promocja kredytu hipotecznego w Banku BPS

Do odwołania, ale nie dłużej niż do końca marca 2021 r., trwać będzie promocja „Bonus EKO” kredytu hipotecznego „Mój Dom” w Banku BPS. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto oraz karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 2,09 pp., a prowizja 1,99 proc. Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania.

W drugim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku. Marża kredytowa wynosi 1,99 pp., a prowizja 1,49 proc. Ekologiczny „dodatek” działa na takiej samej zasadzie, jak w pierwszym w wariancie.

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Do 29 października 2020 r. można skorzystać z promocji kredytów hipotecznych w mBanku. Tym razem pod hasłem „Bliżej swojego domu”.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,45 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,10 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 1,99 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,70 pp. (dla niższej wpłaty własnej).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 1,90 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,50 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Promocja kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Do 11 października 2020 r. w ING Banku Śląskim dostępna jest oferta specjalna promowana pod szyldem „Jesienna wyprzedaż”. Aby skorzystać z nowych warunków, należy złożyć w tym czasie kompletny wniosek o finansowanie lub wykonać ten krok w okresie ważności formularza informacyjnego z promocyjnymi stawkami.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient musi także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Klienci banku mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 2,10 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,95 pp. i prowizją 1,95 proc.

Dostępne są także warianty kredytu z okresowo (przez pierwszych 5 lat) stałą stopą procentową.