Przybywa hipotecznych promocji – marże w dół

fot. SewCream / / Shutterstock

Spada popyt na kredyty hipoteczne, a banki zaczynają mocniej starać się o przyciągnięcie klientów. Jednym z narzędzi do dyspozycji kredytodawców są akcje promocyjne i obniżki stawek. Do tej pory były wykorzystywane raczej oszczędnie, ale sytuacja zaczyna się zmieniać.

„W lutym 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 30,42 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 47,72 tys. rok wcześniej – to spadek o 36,3 proc.” – poinformowało na początku marca Biuro Informacji Kredytowej. Wzrost stóp procentowych, będący pochodną tego trendu spadek zdolności kredytowej klientów, a dodatkowo niepewność dotycząca gospodarczych skutków wojny za wschodnią granicą – to czynniki, które odpowiadają za mocne schłodzenie popytu na rynku kredytów hipotecznych.

Banki w tych okolicznościach będą zmuszone mocniej konkurować o topniejącą grupę potencjalnych klientów. Pierwsze oznaki zmian widać już na rynku. Lekko spadły marże, a niektóre instytucje gotowe są na negocjowanie warunków dla wybranych kredytobiorców. Przybywa także akcji promocyjnych. Sprawdźmy, na co mogą liczyć poszukujący finansowania.

Dwie promocje w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski należy do wąskiego grona banków regularnie przygotowujących promocyjne warunki kredytowania. Pod koniec lutego instytucja wrzuciła jednak „wyższy bieg” i ma w swojej ofercie aż dwie propozycje.

Wspólne elementy oferty „Wielka wyprzedaż” oraz „Zima u siebie” prezentują się następująco:

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

W „Wielkiej wyprzedaży” kredytobiorcy mogą wybierać pomiędzy wariantami:

„Łatwy start” z marżą 1,9 pp. i zerową prowizją.

„Lekka rata” z marżą 1,75 pp. i prowizją 1 proc.

Oferta będzie dostępna do 4 kwietnia 2022 r.

W promocji „Zima u siebie” obowiązującej do 12 marca 2022 r. proponowane są również 2 warianty:

„Łatwy start” z marżą 2,05 pp. i zerową prowizją.

„Lekka rata” z marżą 1,99 pp. i prowizją 1,5 proc.

Jak łatwo dostrzec, wprowadzona później do oferty „Wielka wyprzedaż” charakteryzuje się lepszymi parametrami. Podobnie jest w przypadku wyboru przez klienta formuły okresowo stałego oprocentowania – stawki na 3 marca 2022 r. są niższe o 0,15 pp. w wariancie „Łatwy start” i o 0,24 pp. w opcji „Lekka rata” (gdzie w „Wielkiej wyprzedaży” niższa jest także prowizja – o 0,5 pp.).

Kolejna edycja promocji mBanku na kredyty ze zmiennym oprocentowaniem

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 6” trwa do 30 maja 2022 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 1,76 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,26 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). W najnowszej edycji promocji obowiązują niższe niż poprzednio wartości - o 0,10 pp.

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 1,95 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., spadek o 0,10 pp. w stosunku do poprzedniej edycji) i 2,46 pp. (niższy wkład własny, mniej o 0,10 pp. niż w lutym).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,06 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

2,56 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki zmieniły się podobnie jak w przypadku pozostałych segmentów klientów – odnotowaliśmy spadek o 0,10 pp. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 2 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 8” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 30 maja 2022 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 6,24 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 6,74 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 6,43 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 6,94 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 6,54 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 7,04 proc. (niższy wkład własny).

Warto zwrócić uwagę, że również w tej promocji mBanku stawki są niższe niż proponowane kredytobiorcom do końca lutego.

W Alior Banku nadal tańsze kredyty hipoteczne dla dużych miast

Alior Bank wydłużył w styczniu akcję promocyjną pod hasłem „Własne M w wielkim mieście”. Specjalne warunki przygotowano dla kredytobiorców, którzy do 31 marca 2022 r. zamierzają sfinansować zakup:

domu lub lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, garażowym lub garażem,

położonego w granicach administracyjnych miast: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa lub Wrocław,

kwota kredytu mieści się w przedziale od 100 do 700 tys. zł.

Kredytobiorcy muszą uzyskiwać dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony lub z tytułu kontraktu menedżerskiego, emerytury lub renty. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej należy również posiadać otwarty rachunek w banku i kartę debetową. W drugim wariancie promocji konieczne jest przystąpienie do ubezpieczenia na życie.

Alior Bank proponuje klientom obniżenie marży o:

0,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej (stawka wyjściowa 2,9-3,1 pp.),

1,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej oraz ubezpieczenia na życie (stawka wyjściowa 3,35-3,55 pp.).

Najlepsze warunki, na jakie mogą zatem liczyć klienci, to marża 2,4 pp. dla wariantu pierwszego oraz 1,85 pp. dla wariantu drugiego. W pierwszym wariancie stawka prowizji wynosi 2 proc., a w drugim – 1 proc.

Oferty promocyjne w Banku Pekao

Od 1 lutego Bank Pekao proponuje nową promocyjną ofertę, która obowiązuje do 31 marca 2022 r. Marże w każdym przedziale wysokości wkładu własnego zostały obniżone od 0,10 pp. do 0,15 pp. Z 20-procentowym wkładem własnym klienci mogą liczyć na marże już od 1,79 pp. lub 1,74 pp. w opcji EKO. Bank nie pobiera opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy niezależnie od przedziału LTV.

W opcji z prowizją 0 proc. Pekao proponuje marżę 1,84 pp. z 20-procentowym wkładem własnym i 2,45 pp. klientom posiadającym 10-procentowy wkład. Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać lub otworzyć rachunek typu ROR z kartą bankomatową, regularnymi wpływami, kartą kredytową, bankowością internetową i ubezpieczeniem nieruchomości z oferty banku oraz ubezpieczeniem spłaty. W ofercie bez ubezpieczenia spłaty klienci mogą liczyć na marżę od 1,94 pp. i prowizję od 1,99 proc.

W Banku BPS wróciła promocja „Intensywnie Zielona”

Bank BPS zdecydował się ponownie zaproponować lekko zmodyfikowaną promocję pod nazwą „Intensywnie Zielona”. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 2,09 pp., a prowizja 1 proc.

W drugim scenariuszu dodatkowym wymaganiem jest posiadanie przez cały okres kredytowania karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 2,09 pp., a prowizja 0 proc.

W trzecim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum pięć lat. Marża kredytowa wynosi 1,98 pp., a prowizja 0 proc.

Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania oraz zerowa prowizja i marża na poziomie 1,98 pp. Można z niego skorzystać przy wymaganiach takich jak w trzecim z wymienionych wyżej scenariuszy (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia nieruchomości i na życie).