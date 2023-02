Banki reagują na hipoteczną katastrofę i kuszą klientów promocjami. Stawki kredytów znów w dół

Mijają kolejne miesiące bez zmian stóp procentowych, ale nie oznacza to stagnacji w hipotecznych cennikach banków. W lutym odnotowaliśmy spadek stawek w kilku instytucjach promujących kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem.

Na liście banków prowadzących akcje promocyjne kredytów hipotecznych nie widać na razie zmian. Nie oznacza to jednak, że kredytodawcy nie mają kłopotu ze sprzedażą swoich produktów. W pierwszym miesiącu roku katastrofalny trend trwał w najlepsze, a Biuro Informacji Kredytowej donosiło o ponad 50-procentowym spadku wartości zapytań do bazy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Zamierający popyt to nie jedyny czynnik, który uderza w rynek kredytów hipotecznych. Zapowiedź rychłego startu programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” skłania kredytobiorców do przyjęcia postawy oczekującej, nawet jeśli zdolność kredytowa jest wystarczająca, a odpowiednia nieruchomość znajduje się w zasięgu ręki. Pogłoski o przedłużeniu wakacji kredytowych sprawiają z kolei, że banki rewidują swoje strategie. W części z nich zauważyć można było w ostatnich tygodniach podwyżkowe korekty w (niepromocyjnych) cennikach, sygnalizujące ostrożniejsze podejście do oceny rentowności biznesu.

W ING stawki mocno w dół

W grudniu zeszłego roku ING Bank Śląski zawiesił sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową. Informując o zmianie, bank wskazał, że krok ten ma związek z przygotowaniami do wprowadzenia produktów bazujących na nowym wskaźniku referencyjnym – WIRON. Jednocześnie ING wycofał także promocyjną ofertę hipotek zmiennoprocentowych, pozostawiając wersję akcji dla kredytu z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem.

Obecnie obowiązująca akcja promocyjna nosi nazwę „Idę na swoje” i trwa do 11 marca 2023 r. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Na 6 lutego 2023 r. stawki oprocentowania wynoszą:

7,83 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji);

oraz 7,72 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1,50 proc.).

W porównaniu z propozycjami z początku stycznia stawki znacząco spadły, o 0,72 pp. w opcji bez prowizji i o 0,78 pp. w wariancie z prowizją, która jest jednak obecnie wyższa 0,5 pp.

Alior Bank – promocja w trzech odmianach

Pod szyldem „Lekki start” Alior Bank proponuje finansowanie z zerową marżą w pierwszym roku trwania umowy oraz brakiem prowizji. Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a maksymalna – 3 mln zł. Promocja obowiązuje do 31 marca 2023 r.

Warunkiem skorzystania z oferty jest:

otwarcie rachunku wraz z kartą debetową i utrzymywanie go w całym okresie kredytowania,

zapewnienie wpływów na rachunek i wykonywanie co miesiąc transakcji płatniczych na min. 300 zł,

uzyskanie dostępu do bankowości mobilnej Alior Mobile przez wszystkich współkredytobiorców,

przystąpienie do ubezpieczenia na życie i opłacenie jednorazowo składki za pierwszy 5-letni okres umowy.

Alior Bank w dalszym ciągu zachęca kredytobiorców z wybranych miast do korzystania z promocyjnych ofert „Własne M w stolicy i okolicy” oraz „Własne M w Krakowie i okolicy”. Klienci nabywający nieruchomości w wymienionych miejscowościach oraz kilkunastu gminach i powiatach w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej mogą liczyć na specjalne warunki finansowania. Od połowy lipca w ramach wymienionych promocji można zaciągnąć także kredyt bez wpłaty, z gwarantowanym wkładem własnym.

Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania i nie podwyższa marży w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponadto nie jest wymagany dodatkowy cross sell, tj. zakup ubezpieczenia na życie. Minimalna stawka marży wynosi 1,69 pp. Dostępny jest również wariant kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem przez 7 lat.

„Spełnij marzenia 12” w mBanku

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 12” trwa do 15 lutego 2023 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,53 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 3,03 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,73 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 3,23 pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,83 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,33 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki proponowane w lutym są symbolicznie, o 0,01 pp. niższe niż w poprzedniej edycji akcji promocyjnej.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 1,5 pp.

Warto przypomnieć, że mBank od kilku miesięcy proponuje specjalne warunki dla stałych klientów. Od stawek cennikowych oprocentowania odejmuje się w ich przypadku 0,85 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 14” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 15 lutego 2023 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 8,59 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 9,00 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 8,70 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 9,20 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 8,80 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 9,30 proc. (niższy wkład własny).

W porównaniu z początkiem stycznia miał miejsce spadek oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą. Stawki spadły po równo w każdej z opcji – o 0,12 pp.

„Prosto do domu” w Credit Agricole – niższa marża w pierwszym roku

Promocyjna oferta w Credit Agricole opiera się na obniżonej marży przez pierwsze 12 miesięcy trwania umowy. Stawka wynosi wówczas 1,1 pp., a w kolejnych latach – 1,79 pp. Podobna konstrukcja dostępna jest dla wybierających kredyt ze stałym oprocentowaniem przez 7 lat. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 20 proc.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

otwarcie konta osobistego (lub posiadanie już tego produktu).

Wpływ wynagrodzenia na rachunek w kwocie min. 2,5 tys. zł przez cały okres kredytowania.

Wykupienie ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku i utrzymywanie go przez minimum 5 lat.

Bank Pekao – oferta specjalna trwa

Do 5 marca 2023 r. przedłużono warunki promocyjne proponowane kredytobiorcom w Banku Pekao. Można tam skorzystać ze specjalnych opcji kredytowania w dwóch wariantach. W scenariuszu z ubezpieczeniem spłaty wymaganym przez 4 lata prowizja wynosi od 0 proc. (przy standardowej marży), a minimalna stawka marży 1,84 pp.

Kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia dostępny jest z prowizją zaczynającą się od stawki 1,99 proc. oraz marżą od 1,99 pp.

Kilka propozycji w PKO BP

W PKO Banku Polskim wybierający ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji, zaś dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie prowizja wyniesie 0,5 pp.

Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Zerowa prowizja obowiązuje także przy refinansowaniu kredytu hipotecznego udzielonego przez inny bank.

W ofercie "Własny Kąt Pakiet" przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

W Banku BPS nadal promocja „Intensywnie Zielona”

Bank BPS przedłużył akcję pod nazwą „Intensywnie Zielona”. Promocyjne warunki dostępne są do 30 marca 2023 r. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 1,87 pp., a prowizja 0 proc.

W drugim scenariuszu dodatkowym wymaganiem jest posiadanie przez cały okres kredytowania karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 1,77 pp., a prowizja 0 proc.

W trzecim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum pięć lat. Marża kredytowa wynosi 1,67 pp., a prowizja 0 proc.

Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania oraz zerowa prowizja i marża na poziomie 1,67 pp. Można z niego skorzystać przy wymaganiach takich jak w trzecim z wymienionych wyżej scenariuszy (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia nieruchomości i na życie).

Kredytobiorcy mogą także skorzystać z ofert z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem. Stawki nie są już publikowane przez bank na stronie internetowej i ulegają zmianie co tydzień.