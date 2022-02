Lutowe promocje w hipotekach – mniej opcji i trochę drożej

fot. stock_photo_world / / Shutterstock

Ubyło banków promujących kredyty hipoteczne – z końcem stycznia zakończyła się akcja Banku BPS. Na dodatek warunki cenowe są nieco gorsze niż jeszcze kilka tygodni temu. Bankier.pl sprawdza, na co mogą liczyć poszukujący finansowania.

Od kilku miesięcy nie zmieniała się lista banków proponujących promocyjne warunki kredytów hipotecznych. Bank BPS w styczniu zakończył jednak swoją akcję i na placu boju pozostały tylko trzy instytucje. Dwie z nich regularnie odświeżają swoje cenniki - mBank i ING Bank Śląski. Tym razem jednak odnotowaliśmy „promocyjne podwyżki”.

Jak co miesiąc prezentujemy listę aktualnie obowiązujących promocji, które mogą zainteresować poszukujących kredytu hipotecznego.

ING Bank Śląski – promocja do 6 lutego

Kredyty hipoteczne w ING Banku Śląskim dostępne są dla osób, które wniosą co najmniej 20-procentowy wkład własny. Promocyjny cennik w ofercie „Idę na swoje” obowiązuje do 6 lutego 2022 r. W tym czasie należy złożyć kompletny wniosek o finansowanie.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego klienci mają do wyboru dwie wersje produktu:

„Łatwy start” – z marżą 2,09 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,89 pp. i prowizją 1,25 proc.

W porównaniu z warunkami obowiązującymi we wcześniejszej edycji promocji stawki są nieco wyższe. W wariancie „Łatwy start” marża jest wyższa o 0,06 pp. O tyle samo zmieniła się marża w opcji „Lekka rata”. Jednocześnie podniesiono stawkę prowizji – o 0,25 pp.

W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową przez 5 lat oprocentowanie na 1 lutego wynosi odpowiednio 6,54 proc. w wariancie „Łatwy start” i 6,34 proc. w opcji „Lekka rata” (z prowizją 1,50 proc.).

Kolejna edycja promocji mBanku na kredyty ze zmiennym oprocentowaniem

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 5” trwa do 27 lutego 2022 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 1,86 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,36 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). W najnowszej edycji promocji obowiązują symbolicznie wyższe niż poprzednio wartości - o 0,01 pp.

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,05 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., wzrost o 0,01 pp. w stosunku do poprzedniej edycji) i 2,56 pp. (niższy wkład własny, więcej o 0,01 pp. niż w styczniu).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,16 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

2,66 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki zmieniły się podobnie jak w przypadku pozostałych segmentów klientów – odnotowaliśmy wzrost o 0,01 pp. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 2 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 7” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 27 lutego 2022 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 6,35 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 6,85 proc. dla pozostałych zobowiązań. Po 5 latach marża wynosić będzie odpowiednio 1,86 pp. i 2,36 pp. Dotyczy ona sytuacji, gdy klient nie zdecyduje się ponownie na okres stałego oprocentowania.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 6,54 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 7,05 proc. (dla niższego wkładu własnego). Marża po 5 latach w przypadku przejścia na oprocentowanie zmienne wyniesie odpowiednio 2,05 pp. lub 2,56 pp.

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 6,65 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 7,15 proc. (niższy wkład własny). Po 5 latach marża wynosić będzie odpowiednio 2,16 pp. lub 2,66 pp.

W Alior Banku nadal tańsze kredyty hipoteczne dla dużych miast

Alior Bank wydłużył ponownie akcję promocyjną pod hasłem „Własne M w wielkim mieście”. Specjalne warunki przygotowano dla kredytobiorców, którzy do 31 marca 2022 r. zamierzają sfinansować zakup:

domu lub lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, garażowym lub garażem,

położonego w granicach administracyjnych miast: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa lub Wrocław,

kwota kredytu mieści się w przedziale od 100 do 700 tys. zł.

Kredytobiorcy muszą uzyskiwać dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony lub z tytułu kontraktu menedżerskiego, emerytury lub renty. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej należy również posiadać otwarty rachunek w banku i kartę debetową. W drugim wariancie promocji konieczne jest przystąpienie do ubezpieczenia na życie.

Alior Bank proponuje klientom obniżenie marży o:

0,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej (stawka wyjściowa 2,9-3,1 pp.),

1,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej oraz ubezpieczenia na życie (stawka wyjściowa 3,35-3,55 pp.).

Najlepsze warunki, na jakie mogą zatem liczyć klienci, to marża 2,4 pp. dla wariantu pierwszego oraz 1,85 pp. dla wariantu drugiego. W pierwszym wariancie stawka prowizji wynosi 2 proc., a w drugim – 1 proc.