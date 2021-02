Roszady w promocjach kredytów hipotecznych. Obniżki i podwyżki stawek

fot. XanderSt / Shutterstock

W lutym klienci zainteresowani kredytami hipotecznymi mogą skorzystać z promocyjnych propozycji w kilku bankach. W porównaniu z poprzednimi edycjami Bankier.pl odnotował zarówno wzrosty, jak i spadki stawek.

Rynek kredytów hipotecznych zdecydowanie odżywa. Jak wynika z najświeższych danych przedstawionych przez Biuro Informacji Kredytowej, w styczniu klienci złożyli wnioski o finansowanie na kwotę o 18 proc. wyższą niż rok wcześniej. Przypomnijmy, że porównanie rok do roku sięga okresu jeszcze sprzed pandemicznych zawirowań, trudno zatem mówić o tzw. efekcie niskiej bazy.

Zestaw dostępnych na rynku promocji nie ulega zasadniczym zmianom. Od dłuższego czasu obserwujemy aktywność tych samych graczy. Wiele banków nie sięga po narzędzia marketingowe i ogranicza się do serwowania tzw. standardowej oferty.

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Od 4 lutego do 3 marca w mBanku dostępna jest nowa oferta promocyjnych kredytów hipotecznych pod nazwą „Zainwestuj w marzenia”. Minimalna kwota kredytu dla klientów, którzy nie są zaliczani do segmentu Intensive, to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,45 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,35 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki są niższe niż wcześniej, w styczniowej akcji promocyjnej, ale tylko dla kredytów z LTV poniżej 80 proc. – marża spadła o 0,05 pp. Dla zobowiązań z niższym wkładem własnym miała miejsce podwyżka – o 0,05 pp.

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł). W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 2,10 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., obniżka o 0,05 pp. w stosunku do poprzedniej edycji) i 2,95 pp. (dla niższej wpłaty własnej, więcej o 0,05 pp. niż w styczniu).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 1,90 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,75 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). Również zamożniejszych kredytobiorców obowiązują niższe niż poprzednio stawki przy wyższym wkładzie własnym (o 0,05 pp.) i wyższe przy niższej wpłacie (również o 0,05 pp.).

Pekao Bank Hipoteczny przedłuża promocję

Do końca lutego 2021 r. w Pekao Banku Hipotecznym nadal dostępna będzie oferta promocyjna „eHipoteka”. Mogą z niej skorzystać osoby, które skontaktują się z jednym ze współpracujących z instytucją pośredników i złożą elektroniczny wniosek o finansowanie procesowany przez portal e-pekaobh. Oferta dotyczy tylko zobowiązań zabezpieczonych na lokalu mieszkalnym i osób, które uzyskują dochody z umowy o pracę, działalności gospodarczej, emerytury lub innych źródeł akceptowanych przez bank. Kwota finansowania musi mieścić się w przedziale od 100 do 600 tys. zł.

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Marża wynosi 1,99 pp. niezależnie od wysokości wkładu własnego. Kredytodawca wymaga co najmniej 20-procentowej wpłaty. W standardowej ofercie banku marża kredytowa to 2,09 pp. (dla kredytów z LTV do 60 proc.) i 2,39 pp. (dla kredytów z LTV powyżej 60 proc.).

Pekao Bank Hipoteczny nie wymaga dodatkowych zakupów produktów – nie stosuje tzw. sprzedaży krzyżowej. Marża kredytowa jest wyższa o 1 pp. do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej.

Promocja kredytu hipotecznego w Banku BPS

Do odwołania, ale nie dłużej niż do końca czerwca 2021 r., trwać będzie promocja „Intensywnie zielona” kredytu hipotecznego „Mój Dom” w Banku BPS. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto oraz karty kredytowej Mastercard World i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 2,09 pp., a prowizja 0 proc. Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania.

W drugim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum 5 lat. Marża kredytowa wynosi 1,98 pp., a prowizja 0 proc. Ekologiczny „dodatek” działa na takiej samej zasadzie jak w pierwszym w wariancie.

W porównaniu z obowiązującą wcześniej promocją o podobnej konstrukcji obniżeniu uległa zarówno stawka marży w drugim wariancie (symbolicznie – o 0,01 pp.), jak i stawka prowizji w obu przypadkach (z 1,99 proc. i 1,49 proc. do 0 proc.).

Promocja w Alior Banku

W Alior Banku trwa akcja promocyjna pod hasłem „Własne M w wielkim mieście”. Specjalne warunki przygotowano dla kredytobiorców, którzy do 30 czerwca zamierzają sfinansować zakup:

domu lub lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, garażowym lub garażem,

położonego w granicach administracyjnych miast: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa lub Wrocław,

a kwota kredytu mieści się w przedziale od 100 do 700 tys. zł.

Kredytobiorcy muszą uzyskiwać dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony lub z tytułu kontraktu menedżerskiego, emerytury lub renty. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej należy również posiadać otwarty rachunek w banku i kartę debetową. W drugim wariancie promocji konieczne jest przystąpienie do ubezpieczenia na życie.

Alior Bank proponuje klientom obniżenie marży o:

0,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej (stawka wyjściowa 2,9-3,1 pp.),

1,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej oraz ubezpieczenia na życie (stawka wyjściowa 3,35-3,55 pp.).

Najlepsze warunki, na jakie mogą zatem liczyć klienci, to marża 2,4 pp. dla wariantu pierwszego oraz 1,85 pp. dla wariantu drugiego. W pierwszym wariancie stawka prowizji wynosi 2 proc., a w drugim – 1 proc.

Ostatnie dni promocji w ING Banku Śląskim

Do 7 lutego można jeszcze skorzystać z promocji „Najlepiej na swoim” w ING Banku Śląskim. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Klienci banku mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 2,15 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,99 pp. i prowizją 1,99 proc.

Dostępne są również odmiany kredytu ze stałym oprocentowaniem przez pierwszych 5 lat spłaty zobowiązania.

Można oczekiwać, że podobnie jak w poprzednich miesiącach bank przedstawi wkrótce nowe promocyjne warunki.